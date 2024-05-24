«Спартак» выменял права на Лукина у «Трактора» на Липанова

Теги Трактор Спартак Химик Воскресенск переходы КХЛ Металлург Жлобин ВХЛ Алексей Липанов Константин Лукин Хоккей

«Спартак» и «Трактор» совершили обмен.

Московский клуб получил спортивные права на нападающего Константина Лукина.

Взамен челябинцы получили форварда Алексея Липанова.

В минувшем сезоне 23-летний Лукин стал чемпионом Беларуси в составе «Металлурга» из Жлобина. Он был лучшим бомбардиром команды с 55 (28+27) очками в 61 игре сезона. До 2023 года он выступал в системе «Трактора».

24-летний Липанов играл в системе «Спартака» с 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 58 игр за «Химик» в ВХЛ и набрал 20 (9+11) баллов.

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