«Спартак» выменял права на Лукина у «Трактора» на Липанова
«Спартак» и «Трактор» совершили обмен.
Московский клуб получил спортивные права на нападающего Константина Лукина.
Взамен челябинцы получили форварда Алексея Липанова.
В минувшем сезоне 23-летний Лукин стал чемпионом Беларуси в составе «Металлурга» из Жлобина. Он был лучшим бомбардиром команды с 55 (28+27) очками в 61 игре сезона. До 2023 года он выступал в системе «Трактора».
24-летний Липанов играл в системе «Спартака» с 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 58 игр за «Химик» в ВХЛ и набрал 20 (9+11) баллов.