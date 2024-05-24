Сергачев о критике футбольного «Спартака» и клубов НХЛ: «Болельщики тратят большие деньги, ходят на матчи, болеют. Они имеют право высказывать недовольство»

Михаил Сергачев высказался о критике в адрес футбольного «Спартака» и клубов НХЛ.

– « » постоянно подвергается критике. Есть ли такие команды в ?

– Наверное, это команды, у которых большой рынок: « », « », клубы из Нью-Йорка. Естественно, когда команда на большом рынке играет плохо, ее критикуют. « » играет на меньшем рынке, поэтому это не так ощущается.

Но это нормальная реакция болельщиков. Они тратят свои большие деньги, ходят на матчи, болеют за клуб. Считаю, что они имеют право высказывать свое недовольство.

Думаю, они не имеют права чего-то требовать: например, поменять тренера. Но имеют право показывать свое недовольство, – сказал хоккеист «Тампы» Михаил Сергачев.