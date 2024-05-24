Сергачев о критике футбольного «Спартака» и клубов НХЛ: «Болельщики тратят большие деньги, ходят на матчи, болеют. Они имеют право высказывать недовольство»

Теги Спартак болельщики Рейнджерс Айлендерс Монреаль Торонто Тампа-Бэй премьер-лига Россия НХЛ Михаил Сергачев Чемпионат.com Хоккей

Михаил Сергачев высказался о критике в адрес футбольного «Спартака» и клубов НХЛ.

– «Спартак» постоянно подвергается критике. Есть ли такие команды в НХЛ?

– Наверное, это команды, у которых большой рынок: «Торонто», «Монреаль», клубы из Нью-Йорка. Естественно, когда команда на большом рынке играет плохо, ее критикуют. «Тампа» играет на меньшем рынке, поэтому это не так ощущается.

Но это нормальная реакция болельщиков. Они тратят свои большие деньги, ходят на матчи, болеют за клуб. Считаю, что они имеют право высказывать свое недовольство.

Думаю, они не имеют права чего-то требовать: например, поменять тренера. Но имеют право показывать свое недовольство, – сказал хоккеист «Тампы» Михаил Сергачев.

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