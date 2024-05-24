Мальцев о ЧМ: «Дания, Швейцария стали играть в хоккей, это смешно для нас, раньше-то как было! А сейчас нет уверенности, что Россия дошла бы до полуфинала. Мы теряем игровой ритм»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Дании по хоккею ЧМ по хоккею Александр Мальцев Хоккей

Александр Мальцев высказался о том, как Россия могла бы выступить на ЧМ-2024.

В полуфинал турнира вышли команды Швеции, Чехии, Канады и Швейцарии. Сборная России не участвует в ЧМ.

– Следите ли за ЧМ-2024?

– Последние матчи не смотрел. Иногда смотрю.

– Как бы сборная России выступила на нынешнем ЧМ?

– Ну, я сейчас не знаю, кто там вошел. Я не смотрел последние игры.

– Попала бы сборная России в плей-офф хотя бы?

– Не знаю, сейчас такой хоккей, сейчас не можешь сказать, кто выиграет, а кто проиграет.

– Сложно было бы говорить об успехах России на ЧМ-2024?

– Ну, сейчас играют там такие страны, какие-то Дания или Швейцария стали играть в хоккей, это смешно для нас, раньше-то как было! А сейчас не знаю, как бы сыграли. 

– Может ли сыграть для России роль отсутствие официальных матчей, если вдруг ее вернут на мировую арену?

– Конечно, все-таки нет таких игр, не будет таких игр, хоккей тоже поплывет в другую сторону. Потому что мы теряем игровой ритм. Нет никакой уверенности, что сейчас Россия бы дошла до полуфинала, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.

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5 комментариев
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Простите, а что смешного в этом? У Швейцарии очень - очень крепкая команда
+3
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+3
Ответ Rafael Sarkisian
Простите, а что смешного в этом? У Швейцарии очень - очень крепкая команда
Он наверно про свое время говорит
+2
0
+2
Этот персонаж адекватен. Он всегда такой?
+1
0
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Ну, если так рассуждать, то и финны до конца 80-х, и немцы до начала 2010-х ровней мировой элите не были.
+1
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+1
Здравое интервью . Никаких слюней про Красную Машину и «всем покажем»
Хоккей не стоит на месте , Александр прав
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