Мальцев о ЧМ: «Дания, Швейцария стали играть в хоккей, это смешно для нас, раньше-то как было! А сейчас нет уверенности, что Россия дошла бы до полуфинала. Мы теряем игровой ритм»

Александр Мальцев высказался о том, как Россия могла бы выступить на ЧМ-2024.

В полуфинал турнира вышли команды Швеции, Чехии, Канады и . не участвует в ЧМ.

– Следите ли за ЧМ-2024?

– Последние матчи не смотрел. Иногда смотрю.

– Как бы сборная России выступила на нынешнем ЧМ?

– Ну, я сейчас не знаю, кто там вошел. Я не смотрел последние игры.

– Попала бы сборная России в плей-офф хотя бы?

– Не знаю, сейчас такой хоккей, сейчас не можешь сказать, кто выиграет, а кто проиграет.

– Сложно было бы говорить об успехах России на ЧМ-2024?

– Ну, сейчас играют там такие страны, какие-то или Швейцария стали играть в хоккей, это смешно для нас, раньше-то как было! А сейчас не знаю, как бы сыграли.

– Может ли сыграть для России роль отсутствие официальных матчей, если вдруг ее вернут на мировую арену?

– Конечно, все-таки нет таких игр, не будет таких игр, хоккей тоже поплывет в другую сторону. Потому что мы теряем игровой ритм. Нет никакой уверенности, что сейчас Россия бы дошла до полуфинала, – сказал двукратный олимпийский чемпион .