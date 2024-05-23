Сборная Швеции – Сборная Чехии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 25 мая
В субботу, 25 мая, сыграют сборная Швеции и сборная Чехии в полуфинале Чемпионата Мира по хоккею.
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- Игра пройдет на стадионе «O2 Арена».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Швеции – сборная Чехии
- Начало матча запланировано на 15:20 по московскому времени.
Чемпионат мира по хоккею: все новости
Последние матчи сборная Швеции
- Швеция – Финляндия : 2 – 1
- Швеция – Словакия : 6 – 1
- Швеция – Франция : 3 – 1
- Латвия – Швеция : 2 – 7
- Казахстан – Швеция : 1 – 3
Последние матчи сборная Чехии
- США – Чехия : 0 – 1
- Канада – Чехия : 4 – 3
- Чехия – Великобритания : 4 – 1
- Чехия – Австрия : 4 – 0
- Чехия – Дания : 7 – 4
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