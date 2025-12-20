  • Спортс
  • Сафонов тащил со сломанной рукой, победы Петросян и Гуменника в короткой программе, «Болонья» выбила «Интер» из Суперкубка, Роналду показал торс после сауны и другие новости
Сафонов тащил со сломанной рукой, победы Петросян и Гуменника в короткой программе, «Болонья» выбила «Интер» из Суперкубка, Роналду показал торс после сауны и другие новости

1. Матвей Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка, в котором он отразил 4 пенальти. По словам Луиса Энрике, это случилось прямо во время серии 11-метровых. Российский вратарь поблагодарил за поддержку и заявил, что его не сломать.

2. Аделия Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, исполнив тройной аксель – да так, что Татьяна Тарасова аж заплакала.

У мужчин победу одержал Петр Гуменник.

3. «Болонья» сенсационно обыграла «Интер» по пенальти и вышла в финал Суперкубка Италии, где встретится с «Наполи».

4. Криштиану Роналду показал, как выглядит его тело после процедуры в сауне.

5. Конкурент Сафонова за место в воротах «ПСЖ» Люка Шевалье тяжело переживает перевод в запас в последних матчах.

6. Вечер бокса в Майами. 50-летний Андерсон Сильва нокаутировал Тайрона Вудли и другие результаты

7. НХЛ. «Флорида» победила «Каролину» (4:3 Б после 0:3 к 51-й минуте), несмотря на 0+2 от Свечникова, Бобровский записал в актив 444-ю победу в лиге. Все результаты дня – здесь

8. Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

Эдуард Латыпов выиграл спринт на Кубке Содружества, у женщин победу одержала Ирина Казакевич.

9. В КХЛ «Трактор» проиграл пятый матч подряд, пропустив семь шайб от «Металлурга». «Лада» прервала серию поражений, обыграв «Шанхай». Все результаты дня – здесь.

10. НБА. 33 очка Деррика Уайта помогли «Бостону» разобраться с «Майами» и другие результаты

11. Белый дом просил ФИФА сделать Премию мира для Дональда Трампа не меньше Кубка мира.

12. Судью Мир РПЛ Егора Егорова задержали по делу «Торпедо». Его отпуск сорвался.

13. Мини-футбольный клуб «ЛКС» из Липецка приостановил деятельность из-за финансовых проблем.

14. Мурад Мусаев из «Краснодара» стал обладателем приза Winline тренер Мир РПЛ второй месяц подряд.

15. The Guardian признал Усмана Дембеле лучшим игроком 2025 года.

16. «Зенит» представил книгу, посвященную 100‑летней истории клуба.

17. Президент «Эгриси», блогер Вилсаком попросил Владимира Путина подписаться на его канал в Max.

Цитаты дня

Глава «Царьграда» Малофеев о Сафонове: «Великий русский хоккеист Овечкин, устанавливая рекорд НХЛ, прямо сказал, что он русский. Русский футболист вписал имя в историю. Русские, вперед!»

Андрей Талалаев: «Успех «Балтики» больше всего мешает людям, которые устраивают муть в больших клубах, где крутятся большие деньги»

Советник гендиректора «Фонбет» о выплатах выигрышей на карту: «Каркас легального букмекерского бизнеса раздавлен. Дальше – неминуемое падение рынка и потеря операторов»

Защитник «Магнитки» Егоров: «Каждые 10 страниц «Мертвых душ» я засыпал. Русская литература известна красивым описанием дерева на полторы страницы – такие моменты выбешивают»

Депутат Журова против присуждения Сафонову ЗМС: «У Матвея заслуги перед Францией, а не Россией. Звание не должно быть обесценено»

Махмаднаим Шарифи: «В России понятно, куда идет страна, в Европе не ясно, что будет лет через 10. В Австрии денег все меньше, люди теряют работу, ко врачу не попадешь 4-5 месяцев»

