Дембеле – 1-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Мбаппе – 4-й, Кейн – 5-й, Рафинья – 8-й, Салах – 9-й, Педри – 10-й

По 3 игрока «ПСЖ» и «Барсы» вошли в топ-10 лучших по версии The Guardian.

The Guardian назвал топ-10 игроков, вошедших в список лучших футболистов 2025 года.

Британская газета составила традиционный список 100 лучших игроков года и будет публиковать его отдельными частями. Рейтинг составлялся по итогам голосования жюри, в которое вошли журналисты, тренеры и экс-футболисты. Каждый из них составлял свой топ-100, где футболист, занявший первое место получал 40 баллов, а игрок с 40-го места – одно очко.

Места с 10-го по 1-е заняли:

10. Педри («Барселона»);

9. Мохамед Салах («Ливерпуль »);

8. Рафинья («Барселона»);

7. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити »);

5. Харри Кейн («Бавария »);

4. Килиан Мбаппе («Реал »);

3. Витинья («ПСЖ »);

2. Ламин Ямаль («Барселона »);

1. Усман Дембеле («ПСЖ»).