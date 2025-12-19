  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дембеле – 1-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Мбаппе – 4-й, Кейн – 5-й, Рафинья – 8-й, Салах – 9-й, Педри – 10-й
0

Дембеле – 1-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Мбаппе – 4-й, Кейн – 5-й, Рафинья – 8-й, Салах – 9-й, Педри – 10-й

По 3 игрока «ПСЖ» и «Барсы» вошли в топ-10 лучших по версии The Guardian.

The Guardian назвал топ-10 игроков, вошедших в список лучших футболистов 2025 года. 

Британская газета составила традиционный список 100 лучших игроков года и будет публиковать его отдельными частями. Рейтинг составлялся по итогам голосования жюри, в которое вошли журналисты, тренеры и экс-футболисты. Каждый из них составлял свой топ-100, где футболист, занявший первое место получал 40 баллов, а игрок с 40-го места – одно очко.

Места с 10-го по 1-е заняли:

10. Педри («Барселона»);

9. Мохамед СалахЛиверпуль»);

8. Рафинья («Барселона»);

7. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

6. Эрлинг ХоландМанчестер Сити»);

5. Харри КейнБавария»);

4. Килиан МбаппеРеал»);

3. Витинья («ПСЖ»);

2. Ламин ЯмальБарселона»);

1. Усман Дембеле («ПСЖ»).

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...33141 голос
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Guardian
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoЭрлинг Холанд
logoХарри Кейн
logoАшраф Хакими
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoУсман Дембеле
logoЛамин Ямаль
logoПСЖ
logoРафинья Диас
logoпремьер-лига Англия
logoВитинья
logoПедри
logoлига 1 Франция
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Алексей Смертин: «Дзюба мог бы успешно играть в АПЛ. Не в самом топе, но стать заметным игроком в истории небольшого клуба – точно»
14 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы приближаемся к тому, какой я хочу видеть команду. Теперь надо достичь уровня, когда судейские решения не влияют на нашу игру – нам очень не везло с ними»
25 минут назад
ПАОК не ведет переговоров с ЦСКА об аренде Чалова: «Федор – важная часть команды»
28 минут назад
Непомнящий об РПЛ: «Пятый-шестой чемпионат Европы по уровню. Не думайте, что я начинаю выживать из ума – работы в нашей лиге непочатый край»
36 минут назад
Сафонов сломал руку в матче с «Фламенго», где отбил 4 пенальти. Вратарь «ПСЖ» пропустит минимум 3-4 недели
46 минут назад
«Сирена» ищет проджект-менеджера, который доведет самые крутые спецпроекты от идеи до релиза. Ждем именно вас!
52 минуты назадВакансия
Лилиан Тюрам о расизме: «Игроки не должны молчать. Нам повезло, что есть такие, как Ямаль, они меняют ситуацию. О нем и Винисиусе говорят негативные вещи, но многие их любят»
сегодня, 11:49
Канисарес о деле Негрейры: «Титулы «Барсы» того периода под сомнением. Они платили за что-то, связанное с судейством. Клуб заслуживает санкций с этической точки зрения»
сегодня, 11:34
Фонт о словах Переса про дело Негрейры: «Лапорта должен подать в суд на «Реал» и его ТВ за влияние на результаты. Титулы «Мадрида» – самые сомнительные в истории футбола»
сегодня, 11:06
Талалаев о красной в матче со «Спартаком»: «Тренеру не подобает делать такой жест, как бы мни было тяжело, как бы ни было больно из-за сломанной руки. Жизнь подтвердила справедливость моих слов»
сегодня, 11:03
Ко всем новостям
Последние новости
Аль-Хелайфи в третий раз оправдан по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ. Суд признал бывшего генерального секретаря ФИФА Валька виновным во взяточничестве
6 минут назад
«Ман Сити» и «Байер» договорились о расторжении аренды Эчеверри в январе. Хавбека отправят в другой клуб, «Жирона» и «Ривер Плейт» проявляют интерес
43 минуты назад
Талалаев о «Динамо»: «Карпину не хватило времени и доверия руководства. Переход от креативного футбола к системному происходит с трениями, клуб не был готов ждать и терпеть»
54 минуты назад
Ба о Сафонове: «Менять его на Шевалье сейчас было бы ошибкой. Это противоречило бы словам Энрике. Матвей действует уверенно и надежно»
56 минут назад
Кубок Франции. «Ланс» против «Феньи-Ольнуа», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене» в субботу, «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
сегодня, 11:32
Экс-тренер сборной Дании Харейде умер от рака мозга. Ему было 72 года
сегодня, 11:16
Спортивный директор «Балтики» Маргарян о Буваче: «Он не боится доверять молодым. Благодаря ему в «Динамо» появились Захарян, Тюкавин и Гладышев. Его нельзя обвинить в коммерции»
сегодня, 10:49
«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 10:45
Слот о Салахе: «Дела говорят громче слов – он был в составе «Ливерпуля» и первым вышел на замену. Мы идем дальше»
сегодня, 10:35
Набабкин о Fan ID: «Большой минус, что нет фанатского сектора. Не хватает такой поддержки, какая была раньше. Очень хочется видеть полные трибуны»
сегодня, 10:30