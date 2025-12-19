Дембеле – 1-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Мбаппе – 4-й, Кейн – 5-й, Рафинья – 8-й, Салах – 9-й, Педри – 10-й
По 3 игрока «ПСЖ» и «Барсы» вошли в топ-10 лучших по версии The Guardian.
The Guardian назвал топ-10 игроков, вошедших в список лучших футболистов 2025 года.
Британская газета составила традиционный список 100 лучших игроков года и будет публиковать его отдельными частями. Рейтинг составлялся по итогам голосования жюри, в которое вошли журналисты, тренеры и экс-футболисты. Каждый из них составлял свой топ-100, где футболист, занявший первое место получал 40 баллов, а игрок с 40-го места – одно очко.
Места с 10-го по 1-е заняли:
10. Педри («Барселона»);
9. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
8. Рафинья («Барселона»);
7. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
5. Харри Кейн («Бавария»);
4. Килиан Мбаппе («Реал»);
3. Витинья («ПСЖ»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
1. Усман Дембеле («ПСЖ»).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Guardian
