  • Мусаев – Winline тренер РПЛ 2-й месяц подряд. Он опередил Талалаева, Семака и Галактионова
Мурад Мусаев выиграл приз Winline тренер Мир РПЛ второй месяц подряд.

Мурад Мусаев из «Краснодара» стал обладателем приза Winline тренер Мир РПЛ второй месяц подряд.

В ноябре-декабре 42-летний специалист опередил Сергея СемакаЗенит»), Михаила Галактионова («Локомотив»), Андрея Талалаева («Балтика») и Заура Тедеева («Акрон»). 

При этом у экспертов РПЛ мнения разделились – Мусаев и Талалаев набрали одинаковое количество голосов.

Комментаторы с небольшим перевесом отдали предпочтение тренеру «Балтики», но в голосовании болельщиков победил Мусаев.

«В таких случаях, когда нет однозначного победителя, а у экспертов мнения расходятся, мы всегда слушаем любимых подписчиков, и именно ваш выбор становится решающим», – говорится в сообщении Мир РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
