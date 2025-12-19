Мусаев – Winline тренер РПЛ 2-й месяц подряд. Он опередил Талалаева, Семака и Галактионова
Мурад Мусаев выиграл приз Winline тренер Мир РПЛ второй месяц подряд.
Мурад Мусаев из «Краснодара» стал обладателем приза Winline тренер Мир РПЛ второй месяц подряд.
В ноябре-декабре 42-летний специалист опередил Сергея Семака («Зенит»), Михаила Галактионова («Локомотив»), Андрея Талалаева («Балтика») и Заура Тедеева («Акрон»).
При этом у экспертов РПЛ мнения разделились – Мусаев и Талалаев набрали одинаковое количество голосов.
Комментаторы с небольшим перевесом отдали предпочтение тренеру «Балтики», но в голосовании болельщиков победил Мусаев.
«В таких случаях, когда нет однозначного победителя, а у экспертов мнения расходятся, мы всегда слушаем любимых подписчиков, и именно ваш выбор становится решающим», – говорится в сообщении Мир РПЛ.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...31362 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости