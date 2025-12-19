Мусаев – Winline тренер РПЛ 2-й месяц подряд. Он опередил Талалаева, Семака и Галактионова

Мурад Мусаев выиграл приз Winline тренер Мир РПЛ второй месяц подряд.

Мурад Мусаев из «Краснодара » стал обладателем приза Winline тренер Мир РПЛ второй месяц подряд .

В ноябре-декабре 42-летний специалист опередил Сергея Семака («Зенит »), Михаила Галактионова («Локомотив »), Андрея Талалаева («Балтика») и Заура Тедеева («Акрон»).

При этом у экспертов РПЛ мнения разделились – Мусаев и Талалаев набрали одинаковое количество голосов.

Комментаторы с небольшим перевесом отдали предпочтение тренеру «Балтики», но в голосовании болельщиков победил Мусаев.

«В таких случаях, когда нет однозначного победителя, а у экспертов мнения расходятся, мы всегда слушаем любимых подписчиков, и именно ваш выбор становится решающим», – говорится в сообщении Мир РПЛ.