Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Садкова, Хуснутдинова, Муравьева, Гущина, Синицына выступят с короткими программами

Петросян, Двоеглазова, Фролова покажут короткие программы на чемпионате России.

19 декабря женщины выступят с короткими программами на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. 

Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Санкт-Петербург

Мужчины

Короткая программа

Начало – 18:25 по московскому времени (19 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Мария Мазур

2. Камилла Нелюбова

3. Мария Пулина

4. Ева Зубкова 

5. Мария Елисова

6. Арина Кудлай

Вторая разминка

7. Вероника Яметова

8. Елизавета Куликова

9. Анна Ляшенко

10. Ксения Гущина

11. Софья Муравьева

12. Ксения Синицына

Третья разминка

13. Мария Захарова

14. Анна Фролова

15. Аделия Петросян

16. Дарья Садкова

17. Дина Хуснутдинова

18. Алиса Двоеглазова

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге

Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
