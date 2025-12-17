Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Садкова, Хуснутдинова, Муравьева, Гущина, Синицына выступят с короткими программами
Петросян, Двоеглазова, Фролова покажут короткие программы на чемпионате России.
19 декабря женщины выступят с короткими программами на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Чемпионат России по фигурному катанию-2026
Санкт-Петербург
Короткая программа
Начало – 18:25 по московскому времени (19 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Мария Мазур
3. Мария Пулина
4. Ева Зубкова
5. Мария Елисова
6. Арина Кудлай
Вторая разминка
8. Елизавета Куликова
9. Анна Ляшенко
10. Ксения Гущина
11. Софья Муравьева
12. Ксения Синицына
Третья разминка
13. Мария Захарова
14. Анна Фролова
15. Аделия Петросян
16. Дарья Садкова
17. Дина Хуснутдинова
18. Алиса Двоеглазова
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
Опубликовано: Полина Лоцик
