Вечер бокса в Майами: Пол против Джошуа и другие бои

В ночь с 19 на 20 декабря в Майами состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Джейком Полом (12-1) и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4). Бой пройдет в формате восьми раундов по три минуты. Ограничение по весу – не более 111 кг.

В соглавном событии пройдет 12-раундовый бой за пояса WBO, IBF и WBA в первом полусреднем весе среди девушек между Алисией Баумгарднер (16-1) и Лейлой Бодуэн (13-1).

Главные бои турнира:

● Андерсон Сильва (дебют) – Тайрон Вудли (дебют);

● Каролин Дюбуа (11-0-1) – Камилла Панетта (8-2-1);

● Чернека Джонсон (18-2) – Аманда Галле (12-0-1);

● Йокаста Валле (33-3) – Ядира Бустильос (11-1);

● Авиус Гриффин (17-1) – Джастин Кардона (10-1);

● Кено Марли (дебют) – Диарра Дэвис-младший (2-1).

Турнир эксклюзивно покажет видеоплатформа Netflix.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
