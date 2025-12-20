Мареске не нужно больше полномочий в селекции «Челси»: «Состав очень хороший. Я полностью доволен»

Мареска о селекции «Челси»: состав очень хороший, я полностью доволен.

Тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о том, хотел бы он иметь больше полномочий в трансферной политике клуба.

«Нет-нет, абсолютно нет. Я доволен составом.

Причина, по которой я подписал контракт с этим клубом, как я уже много раз говорил, заключается в том, что я считаю состав очень хорошим. Я полностью доволен», – сказал Мареска.

После 16 туров «Челси » занимает в АПЛ 4-е место.