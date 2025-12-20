Мареске не нужно больше полномочий в селекции «Челси»: «Состав очень хороший. Я полностью доволен»
Мареска о селекции «Челси»: состав очень хороший, я полностью доволен.
Тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о том, хотел бы он иметь больше полномочий в трансферной политике клуба.
«Нет-нет, абсолютно нет. Я доволен составом.
Причина, по которой я подписал контракт с этим клубом, как я уже много раз говорил, заключается в том, что я считаю состав очень хорошим. Я полностью доволен», – сказал Мареска.
«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?2533 голоса
Ньюкасл
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Standard
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости