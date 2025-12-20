Эмери перед «МЮ»: «Вилла» должна быть скромной. За 30 лет мы обыграли их дома только три раза»

Эмери: за 30 лет «Вилла» обыграла «МЮ» дома только три раза.

Тренер «Астон Виллы » Унаи Эмери высказался в преддверии воскресного домашнего матча с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ .

«Они очень хорошо выступают на выезде, выигрывают матчи, показывают превосходную игру. Дома у них больше проблем, чем в гостях, но я очень уважаю их за их историю, за то, как они выступают с новым тренером. В этом году, думаю, они становятся лучше.

У них очень хорошие футболисты, и в атаке они показывают превосходную игру. И мы готовы, но мы уважаем их и остаемся скромными. Мы должны быть скромными, особенно сейчас, чтобы попытаться понять, почему мы играем так, как играем («Вилла» выиграла 9 матчей подряд – Спортс”).

Думаю, за 30 или 31 год «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Юнайтед » дома только три раза. И, думаю, это действительно ненормальная статистика в противостоянии этих команд», – сказал Эмери.