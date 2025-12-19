Судью Егорова задержали по делу «Торпедо».

Судью Мир РПЛ Егора Егорова задержали по делу «Торпедо», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова .

В четверг, 18 декабря, арбитр пытался улететь из России, но сотрудники правоохранительных органов не позволили ему сделать это.

Напомним, ранее была информация, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев признал вину по делу о попытке подкупа судей.

По версии следствия, с марта по май Соболев и директор команды Валерий Скородумов предлагали главным судьям матчей с участием «Торпедо » деньги в размере 1 млн рублей за обеспечение победы команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.