Судью Егорова задержали по делу «Торпедо». Он пытался улететь из России (Иван Карпов)
Судью Егорова задержали по делу «Торпедо».
Судью Мир РПЛ Егора Егорова задержали по делу «Торпедо», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова.
В четверг, 18 декабря, арбитр пытался улететь из России, но сотрудники правоохранительных органов не позволили ему сделать это.
Напомним, ранее была информация, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев признал вину по делу о попытке подкупа судей.
По версии следствия, с марта по май Соболев и директор команды Валерий Скородумов предлагали главным судьям матчей с участием «Торпедо» деньги в размере 1 млн рублей за обеспечение победы команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
