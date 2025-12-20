  • Спортс
Зырянов о назначении главой «Зенита»: «Отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля»

Зырянов о назначении главой «Зенита»: психологически тяжело перейти в кабинет с поля.

Константин Зырянов признался, что не сразу согласился стать председателем правления «Зенита».

«Я и футболист, и менеджер, и чиновник. Как ранее сказала председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина, я – единоличный исполнительный орган ФК «Зенит». На мне огромная ответственность по всем направлениям: операционная деятельность, спортивные результаты.

Переговоры о моем назначении шли негладко, я очень много думал, всячески отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля. Но мне повезло – мой находится на футбольной базе «Зенита». Я могу выйти и пообщаться с командой, с руководством. Но сейчас ребята в отпуске», – сказал Зырянов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «КП Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Зырянов
