Радимов о травме Сафонова: «Это еще сыграет Матвею в плюс. Многие будут требовать его возвращения в ворота «ПСЖ» после выздоровления»

Радимов о травме Сафонова: это еще сыграет Матвею в плюс.

Владислав Радимов высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Россиянин получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), в котором Сафонов отразил четыре 11-метровых в послематчевой серии.

«Достижение Сафонова точно останется на века! Также оно говорит о характере спортсмена, который отбивал удары со сломанной рукой, не обращая внимания на травму. Мне кажется, это еще сыграет Матвею в плюс. Теперь многие будут требовать его возвращения в ворота «ПСЖ» после выздоровления.

Мы должны гордиться Матвеем и другими российскими спортсменами, которые добиваются достижений на международной арене. Что касается того, вышел ли Сафонов на пик карьеры, то, честно говоря, я думаю, лучше, чем Матвей сыграл сейчас, уже невозможно сыграть», — сказал бывший футболист сборной России.