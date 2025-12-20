«РБ Лейпциг» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
«Байер» сыграет с «РБ Лейпциг».
«Байер» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг» в 15-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет на «Ред Булл Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
