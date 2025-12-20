0

«РБ Лейпциг» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Байер» сыграет с «РБ Лейпциг».

«Байер» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг» в 15-м туре Бундеслиги.

Матч пройдет на «Ред Булл Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо. 

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
