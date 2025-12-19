  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «В России понятно, куда идет страна, в Европе не ясно, что будет лет через 10. В Австрии денег все меньше, люди теряют работу, ко врачу не попадешь 4-5 месяцев». Шарифи о странах
22

«В России понятно, куда идет страна, в Европе не ясно, что будет лет через 10. В Австрии денег все меньше, люди теряют работу, ко врачу не попадешь 4-5 месяцев». Шарифи о странах

Шарифи: в Австрии становится хуже, с Россией даже не сравнить.

Воспитанник «Локомотива» и бывший защитник «Штурма» Махмаднаим Шарифи сравнил Австрию с Россией. В Австрии футболист также выступал за «Капфенберг», «Леобен», «Маркт Альхау» и «Унион Остермитинг».

«Австрия – красивая и спокойная страна с хорошей инфраструктурой, понятными законами и порядком. Но, к сожалению, есть минусы. Началось это все с пандемии и усугубляется нынешней ситуацией в мире, и в целом катастрофическим курсом движения всей евробюрократии. Денег становится все меньше, инфляция очень высокая, покупательная способность падает. Услуги стали еще дороже, медицина –  отдельная тема. Больницы хорошие, но к врачу по обычной страховке ты попадаешь месяцев через 4-5. Компании банкротятся, концерны сокращают кадры, обычные люди теряют работу.

В Вене до 2030 года заморозили открытие новых станций метро на одной из веток. То есть, денег нет. Хотя город в рейтингах считается чуть ли не лучшим по уровню жизни. Но архитектура красивая и музеи богатые. Если брать Россию, то сервис, обслуживание, транспорт, медицина – это даже сравнить не буду, например, с Москвой. Москва лет на 15-20 ушла вперед от всех европейских городов.

Сейчас, наверное, те люди, которые ели круассаны в Париже или Вене, где были проездом, посмеются надо мной, но они не знают местного быта. Когда прием к врачу ждешь несколько месяцев, когда продукты в выходные не можешь купить, потому что все закрыто. В России есть четкое понимание, куда идет страна, несмотря на сложную обстановку. В Европе не ясно, что будет лет через 10», – сказал Шарифи.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?19 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoМахмаднаим Шарифи
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
деньги
Политика
Леобен
еда
logoЗдоровье
logoКапфенберг
logoвысшая лига Австрия
logoШтурм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шарифи об отношении к России в Европе: «Консерваторы видят в ней друга и союзника. Они никакие не правые. Всем уже надоели эти лево-марксистские моменты с многообразием»
10 февраля, 11:24
Главные новости
Аморим о словах Фергюсона про 10-11 лет до титула «МЮ»: «Не думаю, что до победы в АПЛ так долго. Не знаю при каком тренере, но мы поборемся за титул в ближайшие годы»
5 минут назад
Фергюсон об «МЮ» и титулах: «Это может занять 10-11 лет. «Ливерпуль» был на пике в мое время, а потом 30 лет не выигрывал АПЛ. Трансферы должны быть лучше, чем раньше»
32 минуты назад
Пеп Гвардиола: «Сейчас «Сити» не на том уровне, чтобы бороться за титул. Нам помогает то, что у команды невероятные менталитет и самоотдача»
33 минуты назад
Марсело о том, кого из «Барсы» подписал бы в «Реал»: «Все говорят про Ямаля, но я бы взял Педри. В нем есть что-то от «Мадрида»
44 минуты назад
Сафонов после перелома: «Чтобы ни случилось, меня не сломать. Продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться»
сегодня, 13:33Видео
Смертин о периоде в «Челси»: «Загнался из-за синдрома самозванца. Боялся обрезать, отдавал поперек. Дрогба спрашивал: «Что с тобой случилось?» Я думал про себя: «Да ссу я, ссу»
сегодня, 13:24
Лапорта о «Реале»: «Хронический барселонит. Говорят про Негрейру целыми днями. Никто не предоставил доказательств, что «Барса» подкупала арбитров, потому что этого не было»
сегодня, 13:21
Андрей Талалаев: «Женщины в самолете с командой не летают – придерживаюсь воззрений мэтров старой школы. Кроме стюардесс, но там одних мужчин я организовать не могу»
сегодня, 13:11
На Спортсе’’ продолжается голосование за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 13:08
Энрике о переломе Сафонова: «Думаем, это случилось во время 3-го пенальти – он отразил 2 удара, несмотря на травму. Его энергия невероятна, но это карма»
сегодня, 13:04
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о Дьокереше: «У него не было предсезонки, первые недели он был не в лучшем состоянии. Затем он прибавил, но получил травму. Нам нужно лучше понимать его в определенных ситуациях»
8 минут назад
Александр Тихонов о Сафонове: «Предложение дать ему ЗМС – глупое. Может, ему Героя России присвоить? Он же во Франции играет! Пусть его французы орденом какого-нибудь легиона наградят»
22 минуты назад
Мовсисян о «Спартаке»: «Мне нравился эмоциональный стиль Станковича, но с Романовым появилась позитивная энергия. Судя по результатам, сейчас команде нравится больше»
51 минуту назад
Гвардиола о слухах про уход из «Ман Сити»: «Я не буду здесь вечно. Сейчас это не обсуждается. Сосредоточен на матче с «Вест Хэмом», а потом несколько дней буду играть в гольф»
сегодня, 13:48
Фонт о Лапорте: «Много обещает, но мало выполняет, он дважды отверг и обманул Месси. Если мы выиграем выборы, Лео снова будет связан с «Барселоной»
сегодня, 13:37
«Болонья» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 08:52
Чемпионат Испании. «Валенсия» сыграет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
сегодня, 13:36
Агент Антона Миранчука: «Не думаю, что уход Карпина повлияет на его нахождение в «Динамо». Спортивный департамент и высшее руководство поддержали это приобретение»
сегодня, 13:00
Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи в третий раз оправдан по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ. Бывшего генерального секретаря ФИФА Валька признали виновным в получении взятки
сегодня, 12:46
«Ман Сити» и «Байер» договорились о расторжении аренды Эчеверри в январе. Хавбека отправят в другой клуб, «Жирона» и «Ривер Плейт» проявляют интерес
сегодня, 12:09