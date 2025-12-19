«В России понятно, куда идет страна, в Европе не ясно, что будет лет через 10. В Австрии денег все меньше, люди теряют работу, ко врачу не попадешь 4-5 месяцев». Шарифи о странах

Шарифи: в Австрии становится хуже, с Россией даже не сравнить.

Воспитанник «Локомотива » и бывший защитник «Штурма » Махмаднаим Шарифи сравнил Австрию с Россией. В Австрии футболист также выступал за «Капфенберг », «Леобен», «Маркт Альхау» и «Унион Остермитинг».

«Австрия – красивая и спокойная страна с хорошей инфраструктурой, понятными законами и порядком. Но, к сожалению, есть минусы. Началось это все с пандемии и усугубляется нынешней ситуацией в мире, и в целом катастрофическим курсом движения всей евробюрократии. Денег становится все меньше, инфляция очень высокая, покупательная способность падает. Услуги стали еще дороже, медицина – отдельная тема. Больницы хорошие, но к врачу по обычной страховке ты попадаешь месяцев через 4-5. Компании банкротятся, концерны сокращают кадры, обычные люди теряют работу.

В Вене до 2030 года заморозили открытие новых станций метро на одной из веток. То есть, денег нет. Хотя город в рейтингах считается чуть ли не лучшим по уровню жизни. Но архитектура красивая и музеи богатые. Если брать Россию, то сервис, обслуживание, транспорт, медицина – это даже сравнить не буду, например, с Москвой. Москва лет на 15-20 ушла вперед от всех европейских городов.

Сейчас, наверное, те люди, которые ели круассаны в Париже или Вене, где были проездом, посмеются надо мной, но они не знают местного быта. Когда прием к врачу ждешь несколько месяцев, когда продукты в выходные не можешь купить, потому что все закрыто. В России есть четкое понимание, куда идет страна, несмотря на сложную обстановку. В Европе не ясно, что будет лет через 10», – сказал Шарифи.