Бут забил 1-й гол в НХЛ и стал 2-й звездой матча с «Нью-Джерси». У 20-летнего форварда «Юты» 3 очка в 10 играх

Даниил Бут забил 1-й гол в НХЛ – в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Юты» Даниил Бут забросил первую шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (1:2) и был признан второй звездой встречи.

На счету 20-летнего экс-нападающего «Локомотива» стало 3 (1+2) очка в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+1» и среднем времени на льду 12:19.

Сегодня Бут (14:06, нейтральная полезность) отличился при игре в большинстве. Он реализовал 1 из 2 бросков в створ в матче, также отметился 2 силовыми приемами, 1 блоком и 1 перехватом.

Напомним. что сезон Даниил начал в АХЛ в составе «Тусона» – 19 матчей и 17 (8+9) очков.