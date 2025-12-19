  • Спортс
  • Энрике о переломе Сафонова: «Думаем, это случилось во время 3-го пенальти – он отразил 2 удара, несмотря на травму. Его энергия невероятна, но это карма»
36

Энрике о переломе Сафонова: «Думаем, это случилось во время 3-го пенальти – он отразил 2 удара, несмотря на травму. Его энергия невероятна, но это карма»

Энрике: не могу объяснить перелом Сафонова, это могло случиться на 3-м пенальти.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о причине травмы Матвея Сафонова.

Ранее стало известно, что вратарь парижан и сборной России сломал руку в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

«Я ничего не могу объяснить. Игрок не знает, как это произошло.

Мы думаем, что это случилось во время третьего пенальти, когда он сделал странное движение. У него перелом, и он отразил два последних пенальти, несмотря на травму.

Адреналин игроков настолько высок из-за эмоций, что, я думаю, он смог отразить пенальти без боли. Его энергия невероятна, но это карма», – сказал Энрике.

Отметим, что карма в индийских религиях и философии не означает что-то негативное. Карма в этой философии – это причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или наслаждения.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...33449 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Бразилия
logoЛуис Энрике
logoФламенго
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoЗдоровье
психология
logoтравмы
