«Зенит» представил книгу, посвященную 100‑летней истории клуба: «Любой болельщик обязан знать историю команды»
Представлена книга «Зенит. Петербург. 100 лет вместе».
Презентация книги состоялась в Доме книге на Невском проспекте. В мероприятии поучаствовали создатели издания, председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, директор по коммуникациям Жанна Дембо и журналист Геннадий Орлов.
Основная часть состоит из пяти глав, которые выстроены в хронологическом порядке. Каждый раздел рассказывает о самых значимых местах, событиях и героях того или иного исторического периода – о стадионах, тренерах и важных игроках.
Зырянов заявил, что каждый болельщик «Зенита» обязан прочесть книгу, чтобы знать историю петербургского клуба.
– Почему люди должны приобрести эту книгу?
– Потому что в этой книге все про «Зенит» – с рождения и по сегодняшний день. Поэтому рекомендую всем, кто хочет ознакомиться со становлением клуба и нынешними реалиями «Зенита».
– Насколько важно не только смотреть футбол, но и знать историю?
– Любой болельщик, который болеет за свою команду, обязан знать ее историю.
– Какой момент в книге заинтересовал вас больше всего?
– Про свою эпоху я и так знаю. Интересно было почитать, что было до, – сказал Зырянов.