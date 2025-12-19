  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» представил книгу, посвященную 100‑летней истории клуба: «Любой болельщик обязан знать историю команды»
5

«Зенит» представил книгу, посвященную 100‑летней истории клуба: «Любой болельщик обязан знать историю команды»

«Зенит» представил книгу, посвященную 100‑летней истории клуба.

Представлена книга «Зенит. Петербург. 100 лет вместе».

Презентация книги состоялась в Доме книге на Невском проспекте. В мероприятии поучаствовали создатели издания, председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, директор по коммуникациям Жанна Дембо и журналист Геннадий Орлов.

Основная часть состоит из пяти глав, которые выстроены в хронологическом порядке. Каждый раздел рассказывает о самых значимых местах, событиях и героях того или иного исторического периода – о стадионах, тренерах и важных игроках.

Зырянов заявил, что каждый болельщик «Зенита» обязан прочесть книгу, чтобы знать историю петербургского клуба.

– Почему люди должны приобрести эту книгу?

– Потому что в этой книге все про «Зенит» – с рождения и по сегодняшний день. Поэтому рекомендую всем, кто хочет ознакомиться со становлением клуба и нынешними реалиями «Зенита».

– Насколько важно не только смотреть футбол, но и знать историю?

– Любой болельщик, который болеет за свою команду, обязан знать ее историю.

– Какой момент в книге заинтересовал вас больше всего?

– Про свою эпоху я и так знаю. Интересно было почитать, что было до, – сказал Зырянов.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?964 голоса
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoКонстантин Зырянов
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зырянов о зимнем окне: «Согласен, что «Зениту» нужна свежая кровь – не обязательно молодая. Нужно сделать так, чтобы игроки, которые приходят, были сильнее нынешних. Уже есть фамилии»
21 минуту назад
Геннадий Орлов: «У меня есть теория, что в каждой команде должен быть рыжий. Примеры: Скоулз, Садырин, Лобановский. У «Зенита» Адамов рыжий»
сегодня, 15:47
Какой клуб три года подряд выигрывал FONBET Кубок России?
сегодня, 15:30
Главные новости
Всего двое играли и за «Барсу», и за «Реал» в этом веке. Фигу не подходит. Кого вписали бы в ячейку?
9 минут назадТесты и игры
Зырянов о зимнем окне: «Согласен, что «Зениту» нужна свежая кровь – не обязательно молодая. Нужно сделать так, чтобы игроки, которые приходят, были сильнее нынешних. Уже есть фамилии»
21 минуту назад
Роналду выложил фото с голым торсом: «После сауны🧘‍♂️😅»
37 минут назадФото
Доннарумма – вратарь года по версии IFFHS. Куртуа занял 2-е место, Зоммер – 3-е
42 минуты назад
17-летний сын Златана подписал с «Миланом» первый профессиональный контракт
51 минуту назадФото
Гвардиола о «Сити»: «Рано или поздно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду! Никто не вечен»
сегодня, 16:58
Флик не хочет продлевать контракт до 2028-го до завершения сезона. Если «Барселона» достигнет целей, а Лапорта останется президентом, немец подпишет новый договор
сегодня, 16:33
Спортс’’ подводит итоги 2025-го – ваши личные и во всем спорте
сегодня, 16:30
Ротенберг проведет финансовый аудит в «Локомотиве»
сегодня, 16:30
Исак получил «Золотой мяч» – приз шведскому футболисту года
сегодня, 16:12Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Аморим о надписи «Свободу Кобби Майну» на футболке брата хавбека: «Не вижу проблемы, это же не Кобби в ней пришел. Не собираюсь ничего делать с игроком из-за члена его семьи»
2 минуты назад
Спаллетти о слухах, что Дэвида не зовут на командные ужины в «Ювентусе»: «И правильно, в прошлый раз он добавил пармезан в спагетти вонголе»
10 минут назад
Лебеф о словах Марески: «Давление – это нормально, ты не в мелком клубе, а самом титулованном за 20 лет. После ничьей с «Арсеналом» ты дважды уступаешь и сажаешь на скамейку игравших хорошо»
28 минут назад
Глава FIGC Гравина осудил Аллегри, назвавшего мудаком менеджера «Наполи»: «Мы говорим о fair play и этике, проводим кампании, а потом плюем друг в друга. Это поражение для нашего имиджа»
58 минут назад
Жоан Лапорта: «Перес хочет избавиться от Тебаса, такое желание вызывает подозрения. Хавьер всегда сдерживает обещания»
сегодня, 16:59
Отец судьи Егорова о задержании сына: «Хотел улетать на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Самолет улетел»
сегодня, 16:48
Сборную Чехии возглавил 74-летний экс-тренер «Виктории» Коубек. Контракт – до 2028 года
сегодня, 16:46Фото
Гасперини подтвердил, что предпочел «Рому» «Ювентусу»: «Тут более сложный вызов. Я доволен»
сегодня, 16:23
Валерий Гладилин: «В «Спартаке» так и не появилось никого, кого можно было бы сравнить по уровню с Промесом. Он был лидером, много забивал»
сегодня, 16:18
Тюкавин о роли капитана: «Особо ничего не меняется. Споры с судьями, что я не особо люблю делать. Фоточка с вымпелом на память»
сегодня, 15:58