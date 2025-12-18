Кубок мира. Спринт. Фрей стартует 34-м, Джакомель – 46-м, Перро – 48-м, Фийон-Майе – 50-м, Самуэльссон – 56-м, Жаклен – 58-м, Лагрейд – 60-м, Ботн – 68-м

Перро, Ботн, Лагрейд, Фийон-Майе выступят в спринте на Кубке мира в Анси.

19 декабря биатлонисты пробегут спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Анси. Кубок мира по биатлону-2025/26 2-й этап Хохфильцен, Австрия Мужчины, спринт Начало – 16:15 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko. Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси