  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Спринт. Фрей стартует 34-м, Джакомель – 46-м, Перро – 48-м, Фийон-Майе – 50-м, Самуэльссон – 56-м, Жаклен – 58-м, Лагрейд – 60-м, Ботн – 68-м
0

Кубок мира. Спринт. Фрей стартует 34-м, Джакомель – 46-м, Перро – 48-м, Фийон-Майе – 50-м, Самуэльссон – 56-м, Жаклен – 58-м, Лагрейд – 60-м, Ботн – 68-м

Перро, Ботн, Лагрейд, Фийон-Майе выступят в спринте на Кубке мира в Анси.

19 декабря биатлонисты пробегут спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Анси. 

Кубок мира по биатлону-2025/26

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины, спринт

Начало – 16:15 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.

Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЭмильен Жаклен
logoФилипп Наврат
logoЛукас Хофер
logoЙеспер Нелин
logoЮстус Штрелов
logoЙохан-Олав Ботн
logoсборная США
logoЭрик Перро
logoОскар Ломбардо
результаты
logoВетле Шостад Кристиансен
logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная Италии по биатлону
logoКэмпбелл Райт
спринт
logoКубок мира по биатлону
logoТоммазо Джакомель
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Франции
logoКентен Фийон-Майе
logoАнси
logoсборная Германии
logoДавид Цобель
logoсборная Норвегии
logoИсак Фрей
logoСиверт Гутторм Баккен
logoсборная Австрии
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoСимон Эдер
logoДанило Ритмюллер
logoЭмильен Клод
logoМартин Понсилуома
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Германия проиграла 10 секунд ходом
14 декабря, 12:26
⚡ Кубок мира. Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету, сборная Франции – 2-я, сборная Швеции – 3-я
14 декабря, 12:13
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, Джакомель вышел на 2-е место, Перро – 3-й
13 декабря, 11:58
Главные новости
Кубок мира. Общий зачет. Магнуссон продолжает лидировать, Жанмонно вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
сегодня, 15:08
Ханна Оберг одержала 12-ю победу на Кубке мира в карьере, у Жанмонно 27-й подиум, у Вирер – 52-й
сегодня, 14:52
⚡ Кубок мира. Ханна Оберг победила в спринте, Жанмонно – 2-я, Вирер – 3-я
сегодня, 14:40
Каминский о недопуске россиян: «IBU – упрямая организация. Но рано или поздно они будут вынуждены изменить позицию»
сегодня, 12:58
Мартин Ульдал пропустит этап Кубка мира в Анси из-за болезни
сегодня, 12:03
Йоханнес Бо: «Перро – главный фаворит Кубка мира. У него есть все качества, чтобы выиграть общий зачет»
сегодня, 07:18
Майгуров об Олимпиаде-2026: «Мы не рассчитываем на специальные приглашения от МОК»
сегодня, 06:37
Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
сегодня, 06:02
Расписание третьего этапа Кубка IBU в Ленцерхайде
сегодня, 06:01
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
сегодня, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
сегодня, 15:02
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Магнуссон идет первой, Виттоцци – 2-я, Киркеэйде – 3-я
14 декабря, 14:55
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09