Аделия Петросян прыгнула тройной аксель в короткой программе на ЧР-2026.

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне тройной аксель Петросян в соревновательных программах еще не делала.

Также фигуристка чисто исполнила тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп во второй половине программы.

За прокат она получила 86,52 балла.

Дина Хуснутдинова также исполнила тройной аксель, на прыжке отметили недокрут.