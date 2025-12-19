Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
Аделия Петросян прыгнула тройной аксель в короткой программе на ЧР-2026.
Двукратная чемпионка России Аделия Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
В текущем сезоне тройной аксель Петросян в соревновательных программах еще не делала.
Также фигуристка чисто исполнила тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп во второй половине программы.
За прокат она получила 86,52 балла.
Дина Хуснутдинова также исполнила тройной аксель, на прыжке отметили недокрут.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
