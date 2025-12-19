Клуб Суперлиги «ЛКС» из Липецка приостановил деятельность из-за финансовых проблем

Клуб «ЛКС» из Липецка приостановил деятельность из-за финансовых проблем.

Последние три сезона «ЛКС» выступает в российской Суперлиге , сейчас команда идет на 11-м месте после 14 туров.

«По итогам формирования финансового плана на 2026 год, в связи с сокращением государственной субсидии, МФК «ЛКС» не смог обеспечить финансирование в объеме, необходимом для участия в профессиональных соревнованиях. В этих условиях учредителями принято решение приостановить деятельность клуба.

Мы благодарим правительство Липецкой области за поддержку все годы существования клуба. Благодарим партнеров и спонсоров, тренерский штаб, сотрудников, игроков и, конечно, болельщиков – всех, кто был рядом и проживал с командой каждый матч», – говорится в заявлении клуба.