  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок Содружества. Спринт. Метеля, Халили, Резцова, Казакевич, Шевченко, Смольская, Сола, Шаклеина пробегут гонку
1

Кубок Содружества. Спринт. Метеля, Халили, Резцова, Казакевич, Шевченко, Смольская, Сола, Шаклеина пробегут гонку

Метеля, Халили, Смольская, Сола пробегут спринт на Кубке Содружества.

19 декабря биатлонистки пробегут спринтерскую гонку на этапе Кубка Содружества в Чайковском. 

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

3-й этап

Чайковский

Женщины, спринт

Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

7. Елизавета Фролова

9. Елена Кручинкина

14. Алина Плицева

18. Анна Грухвина

19. Виктория Сливко

21. Екатерина Мошкова

27. Полина Плюснина

29. Ирина Шаклеина (Беларусь)

34. Динара Смольская (Беларусь)

37. Анастасия Шевченко

38. Кристина Резцова

40. Анастасия Гришина

42. Анастасия Зырянова

49. Анна Сола (Беларусь)

50. Ирина Казакевич

51. Владислава Гаврилова

52. Наталия Шевченко

54. Любовь Калинина

55. Анастасия Егорова

56. Тамара Дербушева

59. Анастасия Халили

60. Виктория Метеля

63. Полина Шевнина

Полный старт-лист здесь.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМатч ТВ
logoЕлена Кручинкина
logoАнна Грухвина
Елизавета Фролова
logoВиктория Сливко
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoЕкатерина Мошкова
logoИрина Шаклеина (Кручинкина)
logoПолина Плюснина
logoКристина Резцова
logoАнна Сола
logoАнастасия Шевченко
logoАнастасия Зырянова
logoАнастасия Гришина
logoИрина Казакевич
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoЛюбовь Калинина
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoТамара Дербушева (Воронина)
logoПолина Шевнина
logoВиктория Метеля
logoАнастасия Егорова
спринт (жен)
результаты
logoсборная Беларуси жен
logoсборная России жен
Алина Плицева
logoКубок Содружества
Владислава Гаврилова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Кубок IBU. Эрдал, Гигонна, Шово, Энафф выступят в женском спринте, Леве, Кюн, Фрацшер, Реес – в мужском
21 минуту назад
Кубок Содружества. Спринт. Серохвостов, Латыпов, Халили, Логинов, Бажин, Поварницын, Смольский, Лазовский выступят в гонке
42 минуты назад
Лу Жанмонно: «Я знала, что Оберг отстает перед стойкой, и была спокойна. Но на последнем круге почувствовала, что ускоряться трудно»
сегодня, 18:50
Ханна Оберг: «Возможно, мне стоит извиниться за то, что я испортила сегодня праздник французской публике»
сегодня, 18:24
Кубок мира. Спринт. Фрей стартует 34-м, Джакомель – 46-м, Перро – 48-м, Фийон-Майе – 50-м, Самуэльссон – 56-м, Жаклен – 58-м, Лагрейд – 60-м, Ботн – 68-м
сегодня, 18:12
Кубок мира. Общий зачет. Магнуссон продолжает лидировать, Жанмонно вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
сегодня, 15:08
Ханна Оберг одержала 12-ю победу на Кубке мира в карьере, у Жанмонно 27-й подиум, у Вирер – 52-й
сегодня, 14:52
⚡ Кубок мира. Ханна Оберг победила в спринте, Жанмонно – 2-я, Вирер – 3-я
сегодня, 14:40
Каминский о недопуске россиян: «IBU – упрямая организация. Но рано или поздно они будут вынуждены изменить позицию»
сегодня, 12:58
Мартин Ульдал пропустит этап Кубка мира в Анси из-за болезни
сегодня, 12:03
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
сегодня, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
сегодня, 15:02
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Магнуссон идет первой, Виттоцци – 2-я, Киркеэйде – 3-я
14 декабря, 14:55
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09