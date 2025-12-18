Кубок Содружества. Спринт. Метеля, Халили, Резцова, Казакевич, Шевченко, Смольская, Сола, Шаклеина пробегут гонку
Метеля, Халили, Смольская, Сола пробегут спринт на Кубке Содружества.
19 декабря биатлонистки пробегут спринтерскую гонку на этапе Кубка Содружества в Чайковском.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
3-й этап
Чайковский
Женщины, спринт
Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
14. Алина Плицева
18. Анна Грухвина
19. Виктория Сливко
27. Полина Плюснина
29. Ирина Шаклеина (Беларусь)
34. Динара Смольская (Беларусь)
38. Кристина Резцова
49. Анна Сола (Беларусь)
50. Ирина Казакевич
51. Владислава Гаврилова
52. Наталия Шевченко
54. Любовь Калинина
56. Тамара Дербушева
59. Анастасия Халили
60. Виктория Метеля
63. Полина Шевнина
