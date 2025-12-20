Агент Азмуна допустил возвращение в РПЛ: «Пока разговоров не было, только интерес»
Агент Сердара Азмуна не исключает, что форвард «Шабаб Аль-Ахли» вернется в РПЛ.
Ранее 30-летний иранец выступал за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».
— Думаю, действительно к Сердару есть определенный интерес из России.
— Ему самому это интересно?
— Пока никаких разговоров не было, только интерес, – сказал Арманд Дурн.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
