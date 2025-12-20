1

Агент Азмуна допустил возвращение в РПЛ: «Пока разговоров не было, только интерес»

Агент Азмуна допустил возвращение в РПЛ: разговоров не было, только интерес.

Агент Сердара Азмуна не исключает, что форвард «Шабаб Аль-Ахли» вернется в РПЛ.

Ранее 30-летний иранец выступал за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

— Думаю, действительно к Сердару есть определенный интерес из России.

— Ему самому это интересно?

— Пока никаких разговоров не было, только интерес, – сказал Арманд Дурн.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Сердар Азмун
высшая лига ОАЭ
Шабаб Аль-Ахли
Рубин
Ростов
премьер-лига Россия
Зенит
возможные трансферы
