Сафонов сломал руку в матче с «Фламенго», где отбил 4 пенальти. Вратарь «ПСЖ» пропустит минимум 3-4 недели

У Матвея Сафонова перелом руки.

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов сломал руку.

Об этом сообщается на официальном сайте парижского клуба.

«Матвей Сафонов получил перелом левой руки во время матча против «Фламенго».

Его состояние будет оценено повторно через 3-4 недели», – говорится в сообщении «ПСЖ».

В финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) Сафонов отразил четыре пенальти в послематчевой серии.