  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава «Царьграда» Малофеев о Сафонове: «Русский футболист вписал имя в историю. Традиционно повод для гордости – хоккей, а футбол не радует. Тем важнее победа. Русские, вперед!»
1

Глава «Царьграда» Малофеев о Сафонове: «Русский футболист вписал имя в историю. Традиционно повод для гордости – хоккей, а футбол не радует. Тем важнее победа. Русские, вперед!»

Константин Малофеев: русский игрок Сафонов навсегда вписал свое имя в историю.

Основатель «Царьграда» высказался о завоевании Матвеем Сафоновым Межконтинентального кубка ФИФА.

Вратарь «ПСЖ» отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии финала турнира против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд.

«Футбол – не только про эмоции в моменте. Футбол – про результат, цифры и историю, которая останется навсегда.

В финале Межконтинентального кубка между «ПСЖ» и «Фламенго» русский вратарь Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд. В официальном финале турнира ФИФА такого не было никогда. Ноль аналогов.

Средняя реализация пенальти в мировом футболе – 75-78%. Вероятность не пропустить четыре удара подряд – менее одного процента.

Вспомним, как великий русский хоккеист Александр Овечкин, устанавливая рекорд НХЛ, прямо сказал: он русский и гордится этим. Не стал прятаться, отмалчиваться и подбирать формулировки.

Но хоккей – это хотя бы традиционно наш повод для гордости. А российский футбол в основном не радует. Тем важнее эта победа.

Русский футболист Матвей Сафонов навсегда вписал свое имя в историю. Русские, вперед!» – написал Малофеев в своем телеграм-канале.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...31701 голос
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Константина Малофеева
logoМатвей Сафонов
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Бразилия
logoПСЖ
logoФламенго
соцсети
Константин Малофеев
logoАлександр Овечкин
рекорды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«В Бразилии уже хотят делать презервативы и вклады в банке с фамилией Сафонов как знак надежности». Спиряков о сэйвах вратаря «ПСЖ»
вчера, 16:40
Семин сравнил сэйвы Сафонова и покер Аршавина «Ливерпулю»: «Значимые достижения, но Матвей выиграл трофей, который не брал ни один российский и советский футболист»
вчера, 15:30
Кафанов о Сафонове: «Можно добавить «Супергерой России» к заголовкам. Матвею хватило 4 матча, чтобы о нем заговорили во всем мире. Он уже стал первым номером в «ПСЖ»
вчера, 14:56
Глава РФС Дюков о Сафонове: «Матвей показал, что игрок, выросший в РПЛ, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Желаю не останавливаться на достигнутом!»
вчера, 14:10
Главные новости
Андрей Талалаев: «Успех «Балтики» больше всего мешает людям, которые устраивают муть в больших клубах, где крутятся большие деньги»
26 минут назад
Мусаев – Winline тренер РПЛ 2-й месяц подряд. Он опередил Талалаева, Семака и Галактионова
сегодня, 07:15
Андрей Талалаев: «Журя Гусева, Слуцкий не замечает бревна в собственном глазу. Это не по-мужски. Устанавливать нормы морали могут люди, которые сами их не нарушают»
сегодня, 06:40
Сафонова называют новым Яшиным, Мареска может сменить Пепа, «Локо» не отдал Баринова за 0,5 млн евро, «Наполи» выбил «Милан» и вышел в финал Суперкубка и другие новости
сегодня, 06:10
Тер Стеген не планирует уходить из «Барсы» зимой. Нагельсманна устроит, если вратарь будет играть только в Кубке Испании (Marca)
сегодня, 06:05
Чем занимаются легенды футбола нулевых на пенсии? Разбираемся в новом тесте
сегодня, 06:00Тесты и игры
Орлов о Глушенкове: «Один из лучших в «Зените» по пониманию игры. Не понимаю логики его замен»
сегодня, 05:43
Агент о цене за Глебова: «Явно выше 8 млн евро»
сегодня, 05:14
Губерниев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Круче, чем покер Аршавина на «Энфилде». Андрей забил 4 гола не в финале Межконтинентального кубка»
сегодня, 04:15
Бруну о карьере в «МЮ»: «У Тотти не много трофеев. С тех пор, как он покинул «Рому», она ничего не выигрывала, но он по-прежнему как бог Рима»
сегодня, 03:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» хочет подписать Распадори зимой и контактирует с его окружением. У форварда «Атлетико» 2+1 в 13 играх
42 минуты назад
Рэпер IceKeeper о треке про 4 сэйва Сафонова: «Важное событие для несправедливо отстраненной от спорта России»
сегодня, 06:59
Семин об Агкацеве: «Может пойти по пути Сафонова и заиграть в Европе. Матвей показывает, что в футболе все возможно»
сегодня, 06:18
Экс-вратарь «ПСЖ» Лама о Сафонове: «Доказал, что можем на него рассчитывать. Он прошел процесс адаптации»
сегодня, 05:27
Хавбек «Ман Сити» Эчеверри интересен другим клубам. Аренду в «Байере» могут расторгнуть из-за дефицита игровой практики
сегодня, 04:59
Газизов назвал Мусаева тренером года: «Завоевал чемпионство и остался на первом месте после осенней части сезона»
сегодня, 04:41
«Дзюба удивляет: в российском футбола 37 лет — это уже пенсия». Вингер «Акрона» Пестряков об одноклубнике
сегодня, 04:29
Агент о том, готов ли Боккетти возглавить «Спартак»: «У него контракт с «Аталантой» U23, но красно-белые и Москва всегда будут для него домом»
сегодня, 03:58
Орлов о Шпилевском: «Тренер все-таки настоящий, у него есть свои линии. «Пари НН» поднимется»
сегодня, 03:19
Газизов о Евсееве и «Динамо» Махачкала: «Это какая‑то скрытая реклама. Как объявим нового тренера, расскажем, почему его назначили»
сегодня, 02:42