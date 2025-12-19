Глава «Царьграда» Малофеев о Сафонове: «Русский футболист вписал имя в историю. Традиционно повод для гордости – хоккей, а футбол не радует. Тем важнее победа. Русские, вперед!»
Основатель «Царьграда» высказался о завоевании Матвеем Сафоновым Межконтинентального кубка ФИФА.
Вратарь «ПСЖ» отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии финала турнира против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд.
«Футбол – не только про эмоции в моменте. Футбол – про результат, цифры и историю, которая останется навсегда.
В финале Межконтинентального кубка между «ПСЖ» и «Фламенго» русский вратарь Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд. В официальном финале турнира ФИФА такого не было никогда. Ноль аналогов.
Средняя реализация пенальти в мировом футболе – 75-78%. Вероятность не пропустить четыре удара подряд – менее одного процента.
Вспомним, как великий русский хоккеист Александр Овечкин, устанавливая рекорд НХЛ, прямо сказал: он русский и гордится этим. Не стал прятаться, отмалчиваться и подбирать формулировки.
Но хоккей – это хотя бы традиционно наш повод для гордости. А российский футбол в основном не радует. Тем важнее эта победа.
Русский футболист Матвей Сафонов навсегда вписал свое имя в историю. Русские, вперед!» – написал Малофеев в своем телеграм-канале.