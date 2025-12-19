Константин Малофеев: русский игрок Сафонов навсегда вписал свое имя в историю.

Основатель «Царьграда» высказался о завоевании Матвеем Сафоновым Межконтинентального кубка ФИФА.

Вратарь «ПСЖ» отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии финала турнира против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд .

«Футбол – не только про эмоции в моменте. Футбол – про результат, цифры и историю, которая останется навсегда.

В финале Межконтинентального кубка между «ПСЖ » и «Фламенго » русский вратарь Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд. В официальном финале турнира ФИФА такого не было никогда. Ноль аналогов.

Средняя реализация пенальти в мировом футболе – 75-78%. Вероятность не пропустить четыре удара подряд – менее одного процента.

Вспомним, как великий русский хоккеист Александр Овечкин, устанавливая рекорд НХЛ, прямо сказал: он русский и гордится этим. Не стал прятаться, отмалчиваться и подбирать формулировки.

Но хоккей – это хотя бы традиционно наш повод для гордости. А российский футбол в основном не радует. Тем важнее эта победа.

Русский футболист Матвей Сафонов навсегда вписал свое имя в историю. Русские, вперед!» – написал Малофеев в своем телеграм-канале.