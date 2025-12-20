У «Питтсбурга» сменится владелец. Инвестиционная группа из Чикаго Hoffmann Family объявила о выкупе контрольного пакета акций клуба у FSG

У «Питтсбурга» будет новый владелец – инвестиционная группа из Чикаго.

«Питтсбург » сделал официальное объявление о предстоящей смене владельца.

Fenway Sports Group продает контрольный пакет акций клуба семье Хоффманн, владеющей инвестиционной группой из Чикаго. Ее возглавляет Дэвид Хоффманн.

В структуру Hoffmann Family of Companies входят различные предприятия и коммерческая недвижимость. Есть и спортивный клуб – «Флорида Эверблейдс » из ECHL (чемпион лиги 2022, 2023 и 2024 года).

Завершение сделки зависит от одобрения Совета управляющих НХЛ.

Напомним, что FSG, в чью структуру также входят футбольный «Ливерпуль» и бейсбольный «Бостон Ред Сокс», выкупила контрольный пакет акций «Питтсбурга» в 2021 году у Марио Лемье и Рона Беркла. Они остаются миноритарными совладельцами клуба.

В предыдущих трех сезонах пенсильванцы не выходили в плей-офф НХЛ .