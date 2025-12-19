  • Спортс
Андрей Талалаев: «Успех «Балтики» больше всего мешает людям, которые устраивают муть в больших клубах, где крутятся большие деньги»

Талалаев: «Балтика» больше всего мешает тем, кто устраивает муть в больших клубах.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, кому мешает прогресс его команды.

После 18 туров калининградцы, выступавшие в прошлом сезоне в Первой лиге, занимают в РПЛ 5-е место.

«По поводу высказываний, принижающих наших игроков, у меня еще есть такая мысль. Насколько понимаю, успех «Балтики» больше всего мешает людям, которые устраивают муть в больших клубах, где крутятся большие деньги. Говорю, в частности, о слабопрофессиональных спортивных менеджерах и агентских группах, заинтересованных в том, чтобы в богатых командах было как можно больше нестабильности и несистемности и на этом можно было как следует заработать. 

Пример же «Балтики» показывает, что можно организовать качественную работу с качественным футболом и результатом, не тратя на это каких-то невероятных денег.

Таков же пример «Краснодара», который без невообразимых затрат становится лидером нашего чемпионата уже несколько лет. Таков же пример ЦСКА, где соотношение «цена — качество» и образец футбола, в который команда играет, показывают, что системная работа всегда лучше бессистемности. 

Поэтому не обращаю внимания на то, что говорят люди, которые участвуют в этом процессе, причем задействованы в нем», — сказал Талалаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
