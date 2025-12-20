0

50-летний Андерсон Сильва нокаутировал Тайрона Вудли в Майами

В Майами на вечере бокса прошел поединок между экс-бойцами UFC 50-летним Андерсоном Сильвой и 43-летним Тайроном Вудли.

Сильва победил техническим нокаутом во втором раунде. Рефери отсчитал Вудли нокдаун после апперкота и остановил поединок.

Сильва провел по боксу шесть боев (4-2). В октябре 2022 года он проиграл Джейку Полу. Вудли дважды проигрывал Полу.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
logoТайрон Вудли
logoАндерсон Сильва
logoбокс
