50-летний Андерсон Сильва нокаутировал Тайрона Вудли в Майами
В Майами на вечере бокса прошел поединок между экс-бойцами UFC 50-летним Андерсоном Сильвой и 43-летним Тайроном Вудли.
Сильва победил техническим нокаутом во втором раунде. Рефери отсчитал Вудли нокдаун после апперкота и остановил поединок.
Сильва провел по боксу шесть боев (4-2). В октябре 2022 года он проиграл Джейку Полу. Вудли дважды проигрывал Полу.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
