50-летний Андерсон Сильва нокаутировал Тайрона Вудли в Майами

В Майами на вечере бокса прошел поединок между экс-бойцами UFC 50-летним Андерсоном Сильвой и 43-летним Тайроном Вудли .

Сильва победил техническим нокаутом во втором раунде. Рефери отсчитал Вудли нокдаун после апперкота и остановил поединок.

Сильва провел по боксу шесть боев (4-2). В октябре 2022 года он проиграл Джейку Полу. Вудли дважды проигрывал Полу.

