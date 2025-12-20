Энтони Джошуа победил Джейка Пола нокаутом в шестом раунде

В Майами прошел вечер бокса, который возглавил бой в тяжелом весе между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа .

Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

Бой планировался в формате восьми раундов по три минуты, в 10-унцовых перчатках и лимитом веса для Джошуа в 111,1 кг.

В последнем поединке Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде. Пол в июне проиграл Хулио Сесару Чавесу-младшему.

