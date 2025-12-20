Энтони Джошуа победил Джейка Пола нокаутом в шестом раунде
В Майами прошел вечер бокса, который возглавил бой в тяжелом весе между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.
Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
Бой планировался в формате восьми раундов по три минуты, в 10-унцовых перчатках и лимитом веса для Джошуа в 111,1 кг.
В последнем поединке Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде. Пол в июне проиграл Хулио Сесару Чавесу-младшему.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости