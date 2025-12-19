Блогер Вилсаком попросил Путина подписаться на его канал в Max: «Понимаю, что вы и так разбираетесь в этом вопросе»

Блогер Вилсаком попросил Владимира Путина подписаться на его канал в Max.

Президент «Эгриси », техноблогер Валентин Петухов попросил Владимира Путина подписаться на его канал в Max во время прямой линии с президентом России.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Валентин Петухов. Я российский техноблогер. Уже 15 лет рассказываю своей аудитории о сервисах и технологиях, как российских, так и иностранных. На мои соцсети подписано несколько миллионов человек.

Сейчас идет большая работа по импортозамещению и строительству технологического суверенитета. И, наверное, одним из самых обсуждаемых событий был национальный мессенджер Max. Но мы знаем, что на рынке есть много мессенджеров, которые люди и так используют.

Неужели создание национального мессенджера было таким важным и необходимым событием? И сможет ли Max достойно конкурировать с уже существующими мессенджерами.

И чисто по-блогерски хотел попросить вас подписаться на мой канал в Max про технологии. Но понимаю, что вы и так разбираетесь в этом вопросе», – сказал президент «Эгриси».

Президент РФ ответил, что конкуренция всегда нужна, и он уверен, что она будет. Также Владимир Путин заявил, что теперь Россия добилась полного цифрового суверенитета.

Валентин Петухов, он же Вилсаком, является одним из самых популярных блогеров России. На его ютуб-канал подписано 11,5 млн человек. В июне 2025-го он стал президентом медиафутбольного клуба «Эгриси». Командой ранее руководил Василий Уткин.

С момента смерти Уткина в марте 2024-го «Эгриси» оставался без президента. Вилса в феврале 2025-го стал партнером клуба, что позволило команде принять участие в шестом сезоне WINLINE Медиалиги.