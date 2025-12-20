Гришин о Сафонове: «Если бы не травма, мог бы спокойно стать первым номером «ПСЖ»

Гришин о Сафонове: если бы не травма, мог бы спокойно стать 1-м номером «ПСЖ».

Александр Гришин высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова .

Россиянин получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), в котором Сафонов отразил четыре 11-метровых в послематчевой серии.

«Это, конечно, невезение. Только поймал свою игру, только стал основным вратарем, получил хорошую прессу с высокими оценками… Как вдруг такая травма. Не повезло. Желаем ему здоровья и скорейшего выздоровления, чтобы он побыстрее смог снова конкурировать с Шевалье.

Понятно, что Шевалье — француз, его продвигает французская пресса. Однако если бы не травма, Сафонов сейчас мог бы спокойно стать первым номером «ПСЖ », — сказал бывший футболист ЦСКА.