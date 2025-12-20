  • Спортс
  • Гасперини о «Комо» Фабрегаса: «Вратарь 51 раз сыграл ногами в матче с «Интером», зрителям такое не нравится. Футбол – это про игру вперед, иначе получится уродство в стиле матчей 5 на 5»


Гасперини о «Комо» Фабрегаса: «Вратарь 51 раз сыграл ногами в матче с «Интером», зрителям такое не нравится. Футбол – это про игру вперед, иначе получится уродство в стиле матчей 5 на 5»

Гасперини о современном футболе: не нравится, что вратарь постоянно с мячом.

Джан Пьеро Гасперини не в восторге от игры «Комо» под руководством Франсеска Фабрегаса.

– Фабрегас сказал, что в итальянском футболе слишком мало самой игры. Что вы думаете по этому поводу?

– Здесь много факторов, можно играть хорошо или плохо в разном стиле, как и добиваться результатов. И это хорошо, иначе футбол был бы менее популярен из-за примитивности. Простор для больших инноваций и мелких улучшений есть.

Что мне не нравится, так это ситуация с вратарями. Сейчас есть правило восьми секунд, которое редко применяется. До сих пор есть ситуации, когда мяч просто лежит, и проходит секунд тридцать, прежде чем голкипер введет его в игру.

Также мне не нравится то, насколько часто команды играют через вратаря. Скажем, в матче с «Интером» вратарь «Комо» коснулся мяча ногами 51 раз. Людям такое не нравится. Футбол – это про игру вперед. Я могу понять, что вратарям пасуют для сохранения владения, но это превращается в то, что не нравится фанатам. Они хотят видеть отборы, дриблинг, игру вперед, иначе все это может превратиться в уродливый футбол. Что-то в стиле матчей пять на пять – играть бывает здорово, но смотреть невозможно.

Надо найти то, благодаря чему мяч будет направляться вперед, а не назад. Это нелегко, но мне не нравится, когда вратарь контролирует мяч ногами по 10, 20, 30 секунд, а все просто стоят. Это не интересный футбол. Я хочу, чтобы мячом всегда владели умелые игроки, и в «Комо» их достаточно, – сказал главный тренер «Ромы».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
logoДжан Пьеро Гасперини
logoФрансеск Фабрегас
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoРома
logoКомо
