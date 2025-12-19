«Каркас легального букмекерского бизнеса раздавлен. Дальше – неминуемое падение рынка и потеря операторов». Советник гендиректора «Фонбет» о выплатах выигрышей на карту

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал законопроект, обязывающий букмекеров выплачивать все выигрыши на карту.

Данная поправка была принята Госдумой во 2-м и 3-м чтениях 18 декабря в рамках законопроекта о самоограничении от азартных игр.

Букмекеры будут обязаны выплачивать каждый выигрыш на карту, независимо от желания игрока. Такой формат приведет к увеличению затрат БК по каждой транзакции.

На данный момент все выигрыши в БК зачисляются на внутриигровой счет и сразу могут быть использованы для новых ставок.

«Каркас легального букмекерского бизнеса раздавлен. Перетерпеть или переждать не получится. Дальше – неминуемое падение рынка и потеря отдельных легальных операторов, что безусловно приведет к жесткому кризису внебюджетного финансирования российского спорта.

Нелегальный сектор ждет многократный рост на волне победы над легальным бизнесом и его внезапным обрушением. Это не просто случайная ошибка от недопонимания бизнес-процессов. У каждой такой ошибки всегда есть план, а также имена и фамилии», – заявил Оганезов Ставкам на Спортсе’’.

Также с 1 января 2026 года для букмекеров вводится два новых налога – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз.

