  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • «Каркас легального букмекерского бизнеса раздавлен. Дальше – неминуемое падение рынка и потеря операторов». Советник гендиректора «Фонбет» о выплатах выигрышей на карту
91

«Каркас легального букмекерского бизнеса раздавлен. Дальше – неминуемое падение рынка и потеря операторов». Советник гендиректора «Фонбет» о выплатах выигрышей на карту

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал законопроект, обязывающий букмекеров выплачивать все выигрыши на карту. 

Данная поправка была принята Госдумой во 2-м и 3-м чтениях 18 декабря в рамках законопроекта о самоограничении от азартных игр.

Букмекеры будут обязаны выплачивать каждый выигрыш на карту, независимо от желания игрока. Такой формат приведет к увеличению затрат БК по каждой транзакции.

На данный момент все выигрыши в БК зачисляются на внутриигровой счет и сразу могут быть использованы для новых ставок.

«Каркас легального букмекерского бизнеса раздавлен. Перетерпеть или переждать не получится. Дальше – неминуемое падение рынка и потеря отдельных легальных операторов, что безусловно приведет к жесткому кризису внебюджетного финансирования российского спорта.

Нелегальный сектор ждет многократный рост на волне победы над легальным бизнесом и его внезапным обрушением. Это не просто случайная ошибка от недопонимания бизнес-процессов. У каждой такой ошибки всегда есть план, а также имена и фамилии», – заявил Оганезов Ставкам на Спортсе’’.

Также с 1 января 2026 года для букмекеров вводится два новых налога – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз.

«Поправка в один абзац ломает весь рынок». Госдума приняла закон, который еще больше пугает беттинг-индустрию

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Беттинг-индустрия
Государственная дума
Беттинг-эксперты
Николай Оганезов
Фонбет
Букмекеры
Ставки на сегодня
Законы
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Сергеев о выплатах выигрышей в БК на карту: «Маленькая поправка ломает весь легальный рынок. Рушится вся модель ЦУПИС, комиссии для платежей БК станут неподъемными»
вчера, 12:05
Законопроект о самоограничении от азартных игр принят Госдумой во 2-м и 3-м чтениях. Самозапрет можно будет установить на Госуслугах и в МФЦ
вчера, 11:39
Глава Союза конькобежцев о финансировании: «К сожалению, конькобежный спорт не является популярным. Он не интересен спонсорам и букмекерам»
вчера, 09:23
«Сокращение коснется каждого проекта, от некоторых придется полностью отказаться». Кириленко о будущем российского баскетбола после снижения выплат от букмекеров в 40 раз
вчера, 08:13
Клубы РПЛ остались недовольны новым предложением Winline по беттинг-спонсорству. Букмекер хочет снизить сумму контракта более чем на 30% («Ведомости»)
вчера, 07:43
Антон Ильин: «Выход «Бет-М» на рынок – событие года в беттинге. Компания решила не мелочиться и привлекла в качестве амбассадора Сергея Бестова – филигранный ход»
17 декабря, 14:00
Глава Союза конькобежцев о букмекерах: «Целевые отчисления были основным источником нашего финансирования»
17 декабря, 12:14
Владимир Прокофьев: «В 2025-м букмекеры нарастили количество «быстрых игр». Фактически это легальная альтернатива запрещенным в России онлайн-казино»
17 декабря, 11:04
Руслан Медведь: «Обязательные выплаты выигрышей на карту неизбежно приведут к сокращению персонала и снижению инвестиций БК в спорт, медиа и инициативы»
17 декабря, 10:45
Оганезов о выплатах выигрышей в БК на карту: «Такая поправка не имеет никакого отношения к процессу самозапрета. Она направлена на регулирование бизнес-основ букмекерской деятельности»
17 декабря, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22