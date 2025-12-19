Белый дом просил ФИФА сделать Премию мира не меньше Кубка мира и позволить двум морпехам стоять рядом с Трампом в момент вручения награды

Белый дом просил ФИФА сделать Премию мира покрупнее.

Белый дом просил ФИФА сделать награду для Дональда Трампа как можно крупнее.

Президент США на жеребьевке ЧМ-2026 получил Премию мира, учрежденную незадолго до мероприятия.

The Times сообщает, что помощники политика обсуждали с Международной федерацией футбола создание такого трофея, который по размерам не уступал бы Кубку мира.

Также Белый дом хотел, чтобы рядом с Трампом в момент награждения находились два американских морских пехотинца. В итоге, по всей видимости, ФИФА удалось переубедить помощников президента – морпехи только вынесли трофей, а затем удалились.

Трамп о Премии мира ФИФА: «Мир стал безопаснее. Мы спасли миллионы жизней, завершили многие войны – даже не успевшие начаться»

