Белый дом просил ФИФА сделать Премию мира не меньше Кубка мира и позволить двум морпехам стоять рядом с Трампом в момент вручения награды
Белый дом просил ФИФА сделать награду для Дональда Трампа как можно крупнее.
Президент США на жеребьевке ЧМ-2026 получил Премию мира, учрежденную незадолго до мероприятия.
The Times сообщает, что помощники политика обсуждали с Международной федерацией футбола создание такого трофея, который по размерам не уступал бы Кубку мира.
Также Белый дом хотел, чтобы рядом с Трампом в момент награждения находились два американских морских пехотинца. В итоге, по всей видимости, ФИФА удалось переубедить помощников президента – морпехи только вынесли трофей, а затем удалились.
Трамп о Премии мира ФИФА: «Мир стал безопаснее. Мы спасли миллионы жизней, завершили многие войны – даже не успевшие начаться»
