  • Шевалье тяжело воспринял, что не сыграл с «Фламенго», но намерен быть первым номером «ПСЖ». Окружение вратаря считает, что он может восстановиться от давления, пока не играет (L’Équipe)
Люка Шевалье хочет вернуться на позицию основного вратаря «ПСЖ».

Люка Шевалье намерен доказать, что заслуживает быть первым номером в «ПСЖ».

После травмы французского вратаря россиянин Матвей Сафонов провел 4 матча подряд в воротах парижан. Он отразил четыре пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). 

Как пишет L’Équipe, ранее клуб заявлял, что Шевалье провел всего две тренировки без видимого дискомфорта в ногах, и, учитывая успешную игру Сафонова в воротах, не было причин торопить его возвращение. При этом, по словам близких к Шевалье людей, боль в голеностопе полностью не прошла, но ничто не помешало бы ему вернуться в состав в матче против «Фламенго».

«Он воспринял это тяжело. Но он уже сталкивался с подобными ситуациями, когда думал, что будет играть, а потом не играл. Жизнь не всегда проста. Нужно жить одним днем, сохранять спокойствие. Мы подписали контракт на пять лет. Это может пойти на пользу», – заявили в окружении Шевалье.

Также отмечается, что за первые несколько месяцев в Париже Люка понял, что теперь к нему приковано повышенное внимание. Хотя он и ожидал этого, но по-видимому, не до конца осознавал, насколько пристально будет изучаться каждое его выступление. Скандал вокруг твита в поддержку Национального собрания – который, по его словам, был ошибкой – не улучшил ситуацию. И это укрепило в его сознании мысль о враждебной атмосфере по прибытии в столицу.

«Его приезд не был встречен с энтузиазмом, люди недоумевали, почему они подписали Шевалье вместо топового Доннаруммы», – сказал близкий друг вратаря.

Вместе с тем, по словам окружения, несмотря на атаки в СМИ, ситуация пойдет французу на пользу и поможет ему расти. По крайней мере, он сможет восстановить душевные силы, пока не играет.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
