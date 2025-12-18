Кубок Содружества. Спринт. Серохвостов, Латыпов, Халили, Логинов, Бажин, Поварницын, Смольский, Лазовский выступят в гонке
Серохвостов, Латыпов, Халили, Смольский выступят в спринте на Кубке Содружества.
19 декабря биатлонисты пробегут спринтерскую гонку на этапе Кубка Содружества в Чайковском.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
3-й этап
Чайковский
Мужчины, спринт
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Александр Бектуганов
12. Денис Иродов
24. Рустам Каюмов
29. Александр Корнев
31. Кирилл Стрельцов
41. Иван Колотов
42. Кирилл Бажин
43. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
44. Иван Тулатин
46. Дмитрий Иванов
51. Эдуард Латыпов
54. Карим Халили
55. Евгений Сидоров
60. Антон Смольский (Беларусь)
69. Олег Домичек
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
