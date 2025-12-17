Чемпионат России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов, Мозалев выступят с короткими программами

Гуменник, Дикиджи и Кондратюк покажут короткие программы на чемпионате России.

19 декабря мужчины выступят с короткими программами на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Санкт-Петербург

Мужчины

Короткая программа

Начало – 15:30 по московскому времени (19 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Матвей Ветлугин

2. Дамир Черипка

3. Семен Соловьев

4. Никита Сарновский

5. Даниил Самсонов

6. Глеб Лутфуллин

Вторая разминка

7. Александр Мельников

8. Роман Савосин

9. Макар Игнатов

10. Андрей Мозалев

11. Артур Даниелян

12. Артем Ковалев

Третья разминка

13. Григорий Федоров

14. Николай Угожаев

15. Петр Гуменник

16. Марк Кондратюк

17. Владислав Дикиджи

18. Евгений Семененко

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге