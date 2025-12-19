Роналду выложил фото с голым торсом: «После сауны🧘♂️😅»
Роналду выложил фото с голым торсом: «После сауны🧘♂️😅».
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил фото с голым торсом.
«После сауны🧘♂️😅», – таким текстом 40-летний португалец подписал снимок.
Статистику Роналду можно изучить здесь.
Фото: x.com/Cristiano
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
