  • Сафонов после перелома: «Чтобы ни случилось, меня не сломать. Продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться»
Сафонов после перелома: «Чтобы ни случилось, меня не сломать. Продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться»

Матвей Сафонов после перелома: чтобы ни случилось, меня не сломать.

Матвей Сафонов обратился к болельщикам после известия о его травме.

Ранее стало известно, что вратарь «ПСЖ» и сборной России сломал руку в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отразил четыре пенальти в послематчевой серии и установил рекорд.

«Ребят, возвращаюсь после застоя. Хочу сказать спасибо каждому, кто уделил время, написал сообщение. Последние два дня творится что-то невообразимое. Мне очень тяжело ответить всем, поэтому просто хочу сказать всем и каждому спасибо за ваши теплые слова.

А сейчас мы продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться. И вы же знаете – чтобы ни случилось, меня не сломать», – сказал Сафонов на видео в своем телеграм-канале.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...33481 голос
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
