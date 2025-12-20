  • Спортс
  • Любушкин забил 1-й гол в сезоне в матче с «Анахаймом». У защитника «Далласа» 6 очков в 25 играх
Любушкин забил 1-й гол в сезоне в матче с «Анахаймом». У защитника «Далласа» 6 очков в 25 играх

Илья Любушкин забил 1-й гол в сезоне в матче с «Анахаймом».

Защитник «Далласа» Илья Любушкин стал автором последней шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (8:3). 

На счету 31-летнего россиянина стало 6 (1+5) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «+1» и среднем времени на льду 16:47. 

Гол стал для Любушкина первым с марта этого года. 

Сегодня Илья (17:50, «+1») реализовал единственный бросок в створ, отметился 1 силовым приемом и 1 блоком, допустил 3 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Главные новости
Ко всем новостям
