Тедеев о 5 голах 19-летнего Пестрякова: «Не хочу спешить с комплиментами. Ему еще нужно много работать»

Тедеев о 5 голах 19-летнего Пестрякова: ему еще нужно много работать.

Тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о прогрессе молодых игроков тольяттинского клуба.

«Для меня очень важно, что сразу двое наших игроков из «Акрона», 19-летний Пестряков и 18-летний Дмитриев, вошли в топ-10 самых талантливых молодых игроков России, родившихся в 2006 году и позже. Это результат возрождения академии имени Коноплева.

Не хочу спешить с комплиментами тому же Пестрякову, недавно сделавшему дубль в матче с «Сочи» и вообще ставшему с пятью голами лучшим на сегодня снайпером «Акрона» в этом сезоне [РПЛ]. И ему, и Дмитриеву, и Болдыреву, который постарше, и 18-летнему Базилевскому, который присоединился к команде в этом году, нужно много работать. У каждого из них есть качества, которые нужно развивать.

Индивидуальный подход к каждому футболисту — ключ к результату. Кропотливая работа за два года дала результат: и Болдырев, и Пестряков с Дмитриевым стали увереннее, сильнее, выносливее. Мы иногда давали им заниматься в тренажерном зале вместо матчей, чтобы развивать физические качества. Это вызывает удивление у многих, но именно такой подход формирует футболистов», – сказал Тедеев.