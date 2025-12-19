  • Спортс
  • Депутат Журова против присуждения Сафонову ЗМС: «У Матвея заслуги перед Францией, а не Россией. Звание не должно быть обесценено»
Депутат Журова против присуждения Сафонову ЗМС: «У Матвея заслуги перед Францией, а не Россией. Звание не должно быть обесценено»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова выступила против присуждения вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову звания Заслуженного мастера спорта России.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал дать Сафонову ЗМС за выступление в финале Межконтинентального кубка, где Матвей отбил четыре пенальти, установив рекорд и принеся трофей команде.

«У нас есть правила по вручению этого звания. Критерия игры за иностранный клуб там нет. Важно участие только в составе сборной России, а не игра во Франции.

Вспомните, какой скандал был после ЧМ-2018, когда нашим ребятам присудили это звание. Сколько было воя по этому поводу. Такие звания даются за выдающиеся заслуги перед Россией. А у Сафонова заслуги перед Францией. И как ЗМС давать? Пока еще рано о таком говорить. Вдруг у Матвея будут какие-то неудачные матчи, его посадят на скамейку – и что больше не заслуженный?

Надо дождаться, когда парень сыграет за сборную на каких-нибудь соревнованиях. Звание ЗМС не должно быть обесценено. Сафонов – прекрасный парень, молодец! Но далеко не все спортсмены получают ЗМС. Считаю, для присвоения таких званий должно быть высокое место за сборную России.

У нас были футболисты, которые успешно играли за иностранные клубы, а им ЗМС за такое не давали. А если дать Сафонову, будет прецедент. Получается, тогда и остальным надо будет дать, а так это будет несправедливо», – сказала Журова.

