Депутат Журова против присуждения Сафонову ЗМС: «У Матвея заслуги перед Францией, а не Россией. Звание не должно быть обесценено»

Журова против присуждения Сафонову ЗМС: у Матвея заслуги перед Францией.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова выступила против присуждения вратарю «ПСЖ » Матвею Сафонову звания Заслуженного мастера спорта России.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал дать Сафонову ЗМС за выступление в финале Межконтинентального кубка, где Матвей отбил четыре пенальти, установив рекорд и принеся трофей команде.

«У нас есть правила по вручению этого звания. Критерия игры за иностранный клуб там нет. Важно участие только в составе сборной России, а не игра во Франции.

Вспомните, какой скандал был после ЧМ-2018, когда нашим ребятам присудили это звание. Сколько было воя по этому поводу. Такие звания даются за выдающиеся заслуги перед Россией. А у Сафонова заслуги перед Францией. И как ЗМС давать? Пока еще рано о таком говорить. Вдруг у Матвея будут какие-то неудачные матчи, его посадят на скамейку – и что больше не заслуженный?

Надо дождаться, когда парень сыграет за сборную на каких-нибудь соревнованиях. Звание ЗМС не должно быть обесценено. Сафонов – прекрасный парень, молодец! Но далеко не все спортсмены получают ЗМС. Считаю, для присвоения таких званий должно быть высокое место за сборную России.

У нас были футболисты, которые успешно играли за иностранные клубы, а им ЗМС за такое не давали. А если дать Сафонову, будет прецедент. Получается, тогда и остальным надо будет дать, а так это будет несправедливо», – сказала Журова.