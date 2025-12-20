Свечников набрал 0+2 во 2-м матче подряд и не забил – в 13-м. У него 2 броска, 7 хитов и «минус 1» за 20:54 против «Флориды»

Андрей Свечников набрал 0+2 во 2-м матче подряд и не забил – в 13-м.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников ассистировал при двух шайбах Себастьяна Ахо в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:4 Б).

Ассистентский дубль стал для 25-летнего россиянина вторым подряд. При этом он довел безголевую серию до 13 матчей (0+10 на отрезке).

Всего в сезоне у него 22 (7+15) балла в 34 играх при полезности «минус 2».

Сегодня Свечников (20:54 – третье время среди форвардов «Харрикейнс», максимальный показатель в этом сезоне) завершил игру с «минус 1».

Он отметился 2 бросками в створ и 7 силовыми приемами, допустил 1 потерю и получил малый штраф в третьем периоде. Буллит в послематчевой серии не забил.