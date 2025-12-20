«Наполи» и «Болонья» встретятся в финале Суперкубка Италии 22 декабря
Определились оба финалиста Суперкубка Италии.
«Болонья» вышла в финал Суперкубка Италии.
Команда Винченцо Итальяно по пенальти обыграла «Интер» в полуфинале. Основное время завершилось со счетом 1:1.
В решающем матче победители Кубка Италии встретятся с действующими чемпионами страны – «Наполи». Матч пройдет 22 декабря.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
