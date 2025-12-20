«Наполи» и «Болонья» встретятся в финале Суперкубка Италии 22 декабря

Определились оба финалиста Суперкубка Италии.

«Болонья » вышла в финал Суперкубка Италии.

Команда Винченцо Итальяно по пенальти обыграла «Интер » в полуфинале. Основное время завершилось со счетом 1:1.

В решающем матче победители Кубка Италии встретятся с действующими чемпионами страны – «Наполи ». Матч пройдет 22 декабря.