Отец судьи Егорова о задержании сына: «Хотел улетать на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Самолет улетел»

Отец судьи Егорова. задержании сына: сказали, что проходит по уголовному делу.

Игорь Егоров, отец Егора Егорова прокомментировал информацию о задержании судьи «по делу «Торпедо».

– Что произошло?

– Егор прилетел из Нижнего Новгорода в Москву, откуда хотел улетать на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Потом Егор поехал домой. Единственное, самолет на отдых уже к тому моменту уже улетел.

– Идет разговор, что это все по «делу «Торпедо».

– Да, по этому.

– Он судил матчи «Торпедо»?

– Да. Весной, в марте с Тулой. Ровное четкое судейство. Видимо, торпедовский человек, который находится под следствием, рассказывает – по-моему, 14 фамилий проходят по этому делу.

– Что рассказывает?

– Не знаю. Видимо, раз судил и есть победа «Торпедо», говорится об этих моментах, – сказал экс-арбитр Игорь Егоров .