Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена России в 2025-м. Выбирайте топ-3

Спортс’’ подводит итоги 2025 года и запускает голосование за лучшего спортсмена России.

Редакция составила список из 30 претендентов. Голосуете только вы, наши читатели и пользователи.

Правила голосования:

1. Выбираете из списка трех лучших спортсменов по итогам 2025 года.

2. Расставляете их по местам: за 1-е место ваш спортсмен получает три очка, за 2-е – два очка, за 3-е – одно очко. В форме для голосования есть подсказки: они всплывают при нажатии курсором на свободную строчку (при нажатии на серое поле – исчезают).

3. Нажимаете кнопку «Отправить», ваш голос будет учтен.

4. Проголосовать могут все пользователи, даже неавторизированные. Единственное ограничение: с одного устройства форму можно заполнить один раз.

5. Дедлайн – 20 декабря в 23:59 по московскому времени. До дедлайна вы можете изменить голос.

В список из 30 претендентов вошли: Александр Овечкин (хоккей), Егор Дёмин (баскетбол), Ангелина Мельникова (гимнастика), Алексей Батраков (футбол), Петр Ян (единоборства), Никита Кучеров (хоккей), Климент Колесников (плавание), Сергей Бобровский (хоккей), Инал Тасоев (единоборства), Кирилл Пригода (плавание), Ислам Махачев (единоборства), Артем Дзюба (футбол), Матвей Кисляк (футбол), Яна Егорян (фехтование), Петр Гуменник (фигурное катание), Мирон Лифинцев (плавание), Мирра Андреева (теннис), Аделия Петросян (фигурное катание), Александр Радулов (хоккей), Вероника Кудерметова (теннис), Александр Мальцев (синхронное плавание), Захар Петров (гребля), Дарья Клепикова (плавание), Заур Угуев (борьба), Яна Бурлакова (велотрек), Диана Исакова (триатлон), Матвей Каниковский (дзюдо), Тимур Арбузов (дзюдо), Марина Маркова (волейбол), Владимир Никитин (легкая атлетика).

Почитать о достижениях спортсменов можно по ссылке .

