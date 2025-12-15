  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена России в 2025-м. Выбирайте топ-3
51

Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена России в 2025-м. Выбирайте топ-3

Спортс’’ запускает голосование за лучшего спортсмена года в России.

Спортс’’ подводит итоги 2025 года и запускает голосование за лучшего спортсмена России.

Редакция составила список из 30 претендентов. Голосуете только вы, наши читатели и пользователи.

Правила голосования:

1. Выбираете из списка трех лучших спортсменов по итогам 2025 года. 

2. Расставляете их по местам: за 1-е место ваш спортсмен получает три очка, за 2-е – два очка, за 3-е – одно очко. В форме для голосования есть подсказки: они всплывают при нажатии курсором на свободную строчку (при нажатии на серое поле – исчезают).

3. Нажимаете кнопку «Отправить», ваш голос будет учтен.

4. Проголосовать могут все пользователи, даже неавторизированные. Единственное ограничение: с одного устройства форму можно заполнить один раз.

5. Дедлайн – 20 декабря в 23:59 по московскому времени. До дедлайна вы можете изменить голос.

В список из 30 претендентов вошли: Александр Овечкин (хоккей), Егор Дёмин (баскетбол), Ангелина Мельникова (гимнастика), Алексей Батраков (футбол), Петр Ян (единоборства), Никита Кучеров (хоккей), Климент Колесников (плавание), Сергей Бобровский (хоккей), Инал Тасоев (единоборства), Кирилл Пригода (плавание), Ислам Махачев (единоборства), Артем Дзюба (футбол), Матвей Кисляк (футбол), Яна Егорян (фехтование), Петр Гуменник (фигурное катание), Мирон Лифинцев (плавание), Мирра Андреева (теннис), Аделия Петросян (фигурное катание), Александр Радулов (хоккей), Вероника Кудерметова (теннис), Александр Мальцев (синхронное плавание), Захар Петров (гребля), Дарья Клепикова (плавание), Заур Угуев (борьба), Яна Бурлакова (велотрек), Диана Исакова (триатлон), Матвей Каниковский (дзюдо), Тимур Арбузов (дзюдо), Марина Маркова (волейбол), Владимир Никитин (легкая атлетика).

Почитать о достижениях спортсменов можно по ссылке.

Лучший спортсмен России-2025. Большое голосование Спортса’‘

Что делать с Хаби Алонсо?31862 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoСпортс
logoАлександр Овечкин
logoЛокомотив
logoКирилл Пригода
logoИслам Махачев
logoТампа-Бэй
logoИнал Тасоев
logoНикита Кучеров
logoАлексей Батраков
logoКлимент Колесников
logoВашингтон
logoпремьер-лига Россия
logoАнгелина Мельникова
logoСергей Бобровский
logoФлорида
logoНБА
logoПетр Ян
logoЕгор Дёмин
logoНХЛ
logoБруклин
logoМирра Андреева
logoВероника Кудерметова
logoАделия Петросян
logoЦСКА
logoМирон Лифинцев
logoПетр Гуменник
logoЛокомотив
logoАлександр Радулов
logoАлександр Мальцев
logoДарья Клепикова
logoКХЛ
logoЗахар Петров
logoМатвей Кисляк
logoЯна Егорян
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoЯна Бурлакова (Тыщенко)
logoМарина Маркова
logoТимур Арбузов
logoВладимир Никитин
logoДиана Исакова
logoЗаур Угуев
logoМатвей Каниковский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
4 минуты назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
15 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
48 минут назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
2 минуты назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
14 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
19 минут назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
30 минут назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
32 минуты назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17