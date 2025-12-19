Матвей Сафонов: «Рад, что смог подарить праздник не только «ПСЖ», но и России. Спасибо за поддержку, за тонну сообщений»

Матвей Сафонов: рад, что смог подарить праздник не только «ПСЖ», но и России.

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поблагодарил всех за поддержку.

Россиянин отразил четыре пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сегодня стало известно, что Сафонов получил перелом руки в той игре.

«Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу поддержку, за тонну сообщений, которые я получил за последние два дня.

Спасибо большое за поддержку, это то, что помогает мне не останавливаться и продолжать двигаться вперед. Очень рад, что смог подарить праздник не только «ПСЖ», но и нашей стране. Спасибо еще раз за поддержку, и до встречи на матчах сборной России», – сказал Сафонов в ролике, опубликованном телеграм-каналом РФС.