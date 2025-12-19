«Лада» прервала серию из 5 поражений, обыграв «Шанхай». Команда Галлана проиграла 7 из 8 последних матчей
«Лада» прервала серию из 5 поражений в КХЛ.
«Лада» победила «Шанхай» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Павла Десяткова прервала серию из 5 поражений.
На данный момент «Лада» занимает 10-е место в таблице Запада с 25 очками в 36 играх.
«Шанхай» проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда тренера Жерара Галлана идет 9-й на Западе с 36 баллами в 35 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
