0

«Болонья» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

В Саудовской Аравии пройдет второй матч полуфинала Суперкубка Италии.

«Интер» сыграет с «Болоньей» в полуфинале Суперкубка Италии.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет матч в прямом эфире. 

Игра пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде.

Суперкубок. Полуфинал
19 декабря 19:00, Al-Awwal Park
Болонья
Не начался
Интер
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...31875 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
