«Болонья» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

В Саудовской Аравии пройдет второй матч полуфинала Суперкубка Италии.

«Интер » сыграет с «Болоньей» в полуфинале Суперкубка Италии.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет матч в прямом эфире.

Игра пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде.