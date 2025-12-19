«Болонья» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
В Саудовской Аравии пройдет второй матч полуфинала Суперкубка Италии.
«Интер» сыграет с «Болоньей» в полуфинале Суперкубка Италии.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет матч в прямом эфире.
Игра пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
